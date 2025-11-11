İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal kutlama! Filistinli tutuklulara idam öngören tasarı onaylanınca tatlı dağıttı

İsrail meclisinde Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısının ilk oylaması gerçekleştirildi. 16 ‘hayır’, 39 ‘evet’ oyu alan skandal tasarı mecliste kabul edildi. Tasarının kanunlaşması için ise iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Tartışmalı yasa tasarısı, İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere ölüm cezası verebileceğini öngörüyor. Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde, bu madde Filistinlileri öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

KUTLAMAK İÇİN BAKLAVA DAĞITTI

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tasarının kabul edilmesinin ardından mecliste vekillere baklava dağıttı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, kullanıcılardan da eleştiri yağdı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açmıştı.

Filistin yönetimi, İsrail'de Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini içeren yasa tasarısını "savaş suçlarının resmi ilanı" olarak nitelendirdi ve bunu destekleyenlerin cezalandırılmasını istedi. Tasarıyla, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yasama organı kanalıyla resmi olarak ilan edildiği belirtilen açıklamada, bunun da İsrail radikalliğinin ve suçlarının kontrolden çıkıp kronikleştiğini gösterdiği ifade edilmişti.

Açıklamada, İsrail yargı sistemi ile meclisinin, suçların yasalaştırılması ve cezadan kaçışın araçları haline geldiği aktarıldı. Tutukluların idamına ilişkin yasanın, yargısız infaz kararı olduğu vurgulanan açıklamada, bunun Gazze Şeridi'nde işlenen ve bugün Batı Şeria'ya, Kudüs'e kadar uzanan soykırım suçlarına bir yenisini daha ekleme niyeti taşıdığı kaydedildi.

Söz konusu yasa tasarısının, "bunu öneren, kabul eden ya da oylayanların yargılanması için uluslararası düzeyde herhangi bir adım atılmadan" kabul edilmesinin, insanlığın alnında kara bir leke ve yargısız infazlara suç ortaklığı teşkil edeceğine işaret edilen açıklamada, uluslararası toplum ve hukuk kurumları, işgalci güç tarafından izlenen bu tehlikeli yolla mücadele etmek, hesap verebilirlik mekanizmalarını harekete geçirmek, bu yaklaşımı destekleyen meclis üyelerini terör listelerine almak, onları ve bu ırkçı kurumu boykot etmek için derhal harekete geçmeye çağrıldı.