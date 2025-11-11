Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal kutlama! Filistinli tutuklulara idam öngören tasarı onaylanınca tatlı dağıttı

İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal kutlama! Filistinli tutuklulara idam öngören tasarı onaylanınca tatlı dağıttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail meclisinde Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini içeren yasa tasarısı kabul edildi. Skandal tasarının ardından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in vekillere tatlı dağıtması büyük tepki çekti. 

İsrail meclisinde Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısının ilk oylaması gerçekleştirildi. 16 ‘hayır’, 39 ‘evet’ oyu alan skandal tasarı mecliste kabul edildi. Tasarının kanunlaşması için ise iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor. 

İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal kutlama! Filistinli tutuklulara idam öngören tasarı onaylanınca tatlı dağıttı - 1. Resim

Tartışmalı yasa tasarısı, İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere ölüm cezası verebileceğini öngörüyor. Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde, bu madde Filistinlileri öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

KUTLAMAK İÇİN BAKLAVA DAĞITTI

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tasarının kabul edilmesinin ardından mecliste vekillere baklava dağıttı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, kullanıcılardan da eleştiri yağdı. 

NE OLMUŞTU?

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açmıştı.

Filistin yönetimi, İsrail'de Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini içeren yasa tasarısını "savaş suçlarının resmi ilanı" olarak nitelendirdi ve bunu destekleyenlerin cezalandırılmasını istedi. Tasarıyla, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yasama organı kanalıyla resmi olarak ilan edildiği belirtilen açıklamada, bunun da İsrail radikalliğinin ve suçlarının kontrolden çıkıp kronikleştiğini gösterdiği ifade edilmişti. 

İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal kutlama! Filistinli tutuklulara idam öngören tasarı onaylanınca tatlı dağıttı - 2. Resim

Açıklamada, İsrail yargı sistemi ile meclisinin, suçların yasalaştırılması ve cezadan kaçışın araçları haline geldiği aktarıldı. Tutukluların idamına ilişkin yasanın, yargısız infaz kararı olduğu vurgulanan açıklamada, bunun Gazze Şeridi'nde işlenen ve bugün Batı Şeria'ya, Kudüs'e kadar uzanan soykırım suçlarına bir yenisini daha ekleme niyeti taşıdığı kaydedildi.

Söz konusu yasa tasarısının, "bunu öneren, kabul eden ya da oylayanların yargılanması için uluslararası düzeyde herhangi bir adım atılmadan" kabul edilmesinin, insanlığın alnında kara bir leke ve yargısız infazlara suç ortaklığı teşkil edeceğine işaret edilen açıklamada, uluslararası toplum ve hukuk kurumları, işgalci güç tarafından izlenen bu tehlikeli yolla mücadele etmek, hesap verebilirlik mekanizmalarını harekete geçirmek, bu yaklaşımı destekleyen meclis üyelerini terör listelerine almak, onları ve bu ırkçı kurumu boykot etmek için derhal harekete geçmeye çağrıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

“Jackie Chan öldü” haberleri ortalığı karıştırdı! Aile sessizliğini bozduHakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu ve Ali Koç itirafı: 'Maaş' iddiasına cevap geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı! "Kardeş Türkiye’nin acısı bizim acımızdır" - DünyaAzerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı! "Acınız, acımızdır"Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar askıya alınacak - DünyaGüney Kore'de üniversite sınavı kararı! Uçuşlar askıya alınacakOpenAI’nin gizli projesi yanlışlıkla paylaşıldı! Amazon ve Google iddiası çok konuşulacak - DünyaOpenAI gizli planı ifşa etti! Google iddiası çok konuşulacakPakistan Savunma Bakanı duyurdu: Savaş halindeyiz! - DünyaPakistan "savaştayız" diye duyurdu!ABD Gazze sınırına üs mü kuruyor? 500 milyon dolarlık proje gündemde - DünyaABD Gazze sınırına üs mü kuruyor?AB tarihinde ilk kez! Ortak istihbarat ağı kurulacak - DünyaAB tarihinde ilk kez! Ortak istihbarat ağı kurulacak
Sonraki Haber Yükleniyor...