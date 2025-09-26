Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Duruşma ertelendi

İstanbul Küçükçekmece’de öldürülen ve cesedi bavulla Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni gelişme yaşandı.



Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaşan biri tutuklu iki polis memurunun yargılanmasına devam edildi. Sanıkların 8'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkeme, duruşmayı erteledi.

İlgili Haber Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! 4 polis ve 1 güvenlik hakkında delil karartma iddiası

NE OLMUŞTU?

Ayşe Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ın, olaydan 1 gün sonra emniyette ifade vermesinin ardından ifadeyi zanlı Cemil Koç ile paylaştıkları iddia edilen polis memurları N.Ç. (44) ile Z.B. (31) hakkındaki soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, sanık polis memuru N.Ç.’nin, müşteki Esra Tokyaz’ın kişisel bilgilerinin yer aldığı olay özet tutanağına hukuksuz şekilde ulaşarak paylaştığı, diğer sanık Z.B.’nin ise N.Ç.’yi yönlendirerek, sorgu yapmak ve evrakın fotoğrafını göndermek sureti ile bu eyleme yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği anlatıldı.

Öte yandan, sanıkların görevlerine aykırı hareket ederek Cemil Koç'a bilgi aktarmak sureti ile görevlerini kötüye kullandıklarının da aktarıldığı iddianamede, mevcut delillerin yeterli şüpheyi oluşturduğu, işin tutuklu iş olması ve mevcut delillerle yeterli şüpheye ulaşıldığı belirtildi.

AYRI AYRI 8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, sanıklar N.Ç ve Z.B. hakkında, ‘görevi kötüye kullanmak’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma’ suçlarından 3’er yıl 6’şar aydan 8’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.