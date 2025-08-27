Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Küçükçekmece Gölü'ne düşen 6 yaşındaki Adem hayatını kaybetti

Küçükçekmece Gölü'ne düşen 6 yaşındaki Adem hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Küçükçekmece Gölü&#039;ne düşen 6 yaşındaki Adem hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'ne düşen 6 yaşındaki Adem Barik hayatını kaybetti. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Küçükçekmece gölünde bulunan 6 yaşındaki otizmli olduğu belirtilen Adem Barik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, otizmli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Adem Barik isimli çocuğun kaybolduğu ihbar edildi.

Küçükçekmece Gölü'ne düşen 6 yaşındaki Adem hayatını kaybetti - 1. Resim

VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖLDEN ÇIKARILDI

Daha sonra gölde hareketsiz halde yattığını gören bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Çevredekilerin de müdahalesiyle gölden çıkarılan çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece Gölü'ne düşen 6 yaşındaki Adem hayatını kaybetti - 2. Resim

Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Adem Barik'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Barik'in henüz nasıl göle düştüğü bilinmezken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana'da seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı: Şoför hayatını kaybetti:
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı: Şoför hayatını kaybetti: - 3. SayfaSeyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı: Şoför can verdi!Erzurum'da bir iş yeri kurşunlandı! - 3. SayfaErzurum'da bir iş yeri kurşunlandı!Adıyaman'da korkunç olay: 12 yaşındaki çocuk babasını defalarca bıçakladı! - 3. Sayfa12 yaşındaki çocuk babasına dehşeti yaşattı!Çankırı'da yaşlı çiftin ölü bulunduğu termal su kaynağı kapatıldı - 3. SayfaYaşlı çiftin ölü bulunduğu termal su kaynağı kapatıldı!Girdiği göl sonu oldu! 15 gün sonra hastanede hayatını kaybetti - 3. SayfaGöle atlayan gencin boynu kırıldı! 5 gün sonra acı haberKahramanmaraş'ta otomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var! - 3. SayfaOtomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Sonraki Haber Yükleniyor...