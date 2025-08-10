Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı çıktı! Yasemin Minguzzi'den ağlatan paylaşım

Sakarya'nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi mevkiinde ailesiyle sahile gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç denize girdi.

Çevredekilerin bölgede cankurtaran hizmeti bulunmadığını ve akıntı olduğunu söylemesi üzerine denizden çıkan Efe, bir süre sonra tekrar denize girdi. Talihsiz çocuğun dalgaların arasında kaybolduğunun fark edilmesi üzerine bölgeye Sahil güvenlik, UMKE, sağlık, jandarma, dalgıçlar ve can kurtaran ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ 40 DAKİKA SONRA BULUNDU

Hem su altında hem de su üstünde yapılan arama çalışmaları sonucu 40 dakika sonra cansız bedenine ulaşılan Efe'nin cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MİNGUZZİ DETAYI

Hayatını kaybeden Efe Erdem Sevinç'in Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Anne Yasemin Minguzzi'nin ise kahreden haberin ardından sosyal medya hesabından, "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gitti sen? Yandım oğlum yandım." paylaşımı yapması yürekleri dağladı.