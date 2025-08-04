Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sakarya'da kahreden olay! Markette gülerken bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti

Sakarya'da kahreden olay! Markette gülerken bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya, Karasu, Kalp Krizi, Ölüm, Market, Güvenlik Kamerası, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde alışveriş için girdiği markette bir anda fenalaşarak yere yığılan Tayfun Kaya hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kaya'nın yere yığılma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de 1 Ağustos tarihinde Tayfun Kaya (43) isimli vatandaş, alışveriş yapmak için gittiği markette bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'da kahreden olay! Markette gülerken bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti - 1. Resim

YERE YIĞILDIĞI AN KAMERADA

Kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenilen Kaya'nın markette sohbet edip güldüğü esnada yere yığıldığı an ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzman isimden korkutan sözler! "Evden içeri girdi" diyerek uyardı: Hepimizin ayağa kalkması gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS mesajı! Öğrencilere başarılar diledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Büyükada'da şüpheli ölüm! Sahilde ceset bulundu - 3. SayfaBüyükada'da şüpheli ölüm! Sahilde ceset bulunduKarabük'te boşanma aşamasındaki karı-koca ölü bulunmuştu! 'Cezaevi' detayı kan dondurdu - 3. SayfaKarı-koca ölümünde sır perdesi aralandı! Kan donduran detaylarAmca çocuklarının kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti - 3. SayfaAmca çocuklarının kavgasında kan aktı!Diyarbakır'da faciaya ramak kala! Tüp dolu dükkana kurşun yağdırdılar - 3. SayfaTüp dolu dükkana kurşun yağdırdılarKavurucu sıcakta kat kat giyinip trafiğe çıktı! Polise yakalandı: Üstünden çıkanlar herkesi şaşırttı - 3. SayfaPolis yakaladı! Üstünden çıkanlar şaşkına çevirdi30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Gaziantep’te kıskıvrak yakalandı - 3. Sayfa30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...