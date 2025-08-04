Sakarya'da kahreden olay! Markette gülerken bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde alışveriş için girdiği markette bir anda fenalaşarak yere yığılan Tayfun Kaya hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kaya'nın yere yığılma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de 1 Ağustos tarihinde Tayfun Kaya (43) isimli vatandaş, alışveriş yapmak için gittiği markette bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YERE YIĞILDIĞI AN KAMERADA
Kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenilen Kaya'nın markette sohbet edip güldüğü esnada yere yığıldığı an ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci