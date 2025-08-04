Sakarya'da kahreden olay! Markette gülerken bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti

Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de 1 Ağustos tarihinde Tayfun Kaya (43) isimli vatandaş, alışveriş yapmak için gittiği markette bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YERE YIĞILDIĞI AN KAMERADA

Kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenilen Kaya'nın markette sohbet edip güldüğü esnada yere yığıldığı an ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.