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Karabük'te boşanma aşamasındaki karı-koca ölü bulunmuştu! 'Cezaevi' detayı kan dondurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karabük, Boşanma, Cinayet, Yangın, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te dün meydana gelen yangında yaşanan dehşette, eşi ile birlikte hayatını kaybeden şahsın cezaevinden izinli çıktığı tespit edildi.

Olay, Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki dairede meydana gelmişti. Kavga sesleri geldiğini duyan bina sakinleri, kısa süre sonra evden dumanlar çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri karı kocanın cansız bedenlerini bulmuştu.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede çok sayıda suç dosyası bulunan ve Karabük Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Derya (41) 1 Ağustos tarihinde 10 günlük izinli olarak çıktığını tespit etti. Daha önce ‘tehdit', ‘kadına karşı basit yaralama' ve ‘kasten yaralama' gibi suçlardan dolayı evden uzaklaştırma cezası sonrası tutuklanarak cezaevine konulan eşi Mehmet Derya'dan ayrılmak isteyen Semra Derya ise, ocak ayında boşanma davası açmış.

Mehmet Derya, boşanma aşamasındaki eşinin evine gelerek kavga edip tartıştıktan sonra, evin küçük odasına kendilerini kilitleyerek, odayı ateşe verdiği, yapılan ilk incelemede ise karı kocanın çıkan dumandan zehirlendiği tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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