Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Amca çocuklarının kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Amca çocuklarının kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Amca çocuklarının kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Elazığ, Silah, Cinayet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elazığ'da amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar konuşurken 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kan donduran olay, Elazığ'da yaşandı. Sugözü Mahallesi'nde amca çocukları F.E. (37) ile S.E. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada, S.E'nin tabancayla ateş ettiği F.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde F.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

F.E'nin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. S.E. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'den Gazze’ye yardım gemisi yolda! İskelete dönmüş rehine konuştu, aileler Netanyahu'ya isyan ettiMEB nakil işlemleri ne zaman açılacak? Boş kontenjan ve taban puan bilgileri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır'da faciaya ramak kala! Tüp dolu dükkana kurşun yağdırdılar - 3. SayfaTüp dolu dükkana kurşun yağdırdılarKavurucu sıcakta kat kat giyinip trafiğe çıktı! Polise yakalandı: Üstünden çıkanlar herkesi şaşırttı - 3. SayfaPolis yakaladı! Üstünden çıkanlar şaşkına çevirdi30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Gaziantep’te kıskıvrak yakalandı - 3. Sayfa30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Kıskıvrak yakalandıDaltonlar çetesinden Caner Koçer'in yurt dışında öldürüldüğü iddiası - 3. Sayfa"Caner Koçer yurt dışında öldürüldü" iddiasıSarıyer'de gecekondu yangını! Anne son anda kurtuldu, 2 kardeş ağır yaralandı - 3. SayfaAnne kendini dışarı attı, 2 kardeş mahsur kaldıAnkara'da alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı - 3. SayfaAnkara'da alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...