Amca çocuklarının kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Elazığ'da amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar konuşurken 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kan donduran olay, Elazığ'da yaşandı. Sugözü Mahallesi'nde amca çocukları F.E. (37) ile S.E. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kavgada, S.E'nin tabancayla ateş ettiği F.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde F.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
F.E'nin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. S.E. ise gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı