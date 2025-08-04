Diyarbakır'da faciaya ramak kala! Tüp dolu dükkana kurşun yağdırdılar

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, dün akşam iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

KURŞUNLAR TÜP DOLU DÜKKANA İSABET ETTİ

Silahlı kavgada, facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Kurşunların, 2 otomobilin yanı sıra tüp dolu dükkana da isabet ettiği belirlendi.

9 GÖZALTI

Silahlı kavgaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.