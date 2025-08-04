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Diyarbakır'da faciaya ramak kala! Tüp dolu dükkana kurşun yağdırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır Bağlar'da bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 12 kişinin yaralandı. Olayda facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Kurşunların tüp dolu dükkana isabet ettiği belirlendirken, olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, dün akşam iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'da faciaya ramak kala! Tüp dolu dükkana kurşun yağdırdılar - 1. Resim

KURŞUNLAR TÜP DOLU DÜKKANA İSABET ETTİ

Silahlı kavgada, facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Kurşunların, 2 otomobilin yanı sıra tüp dolu dükkana da isabet ettiği belirlendi.

Diyarbakır'da faciaya ramak kala! Tüp dolu dükkana kurşun yağdırdılar - 2. Resim

9 GÖZALTI

Silahlı kavgaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da faciaya ramak kala! Tüp dolu dükkana kurşun yağdırdılar - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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