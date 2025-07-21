"Diyarbakır'da 200 hükümlü tahliye edildi" iddiası! CTE'den yalanlama geldi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kanun iptali kararı nedeniyle Diyarbakır'da 200 hükümlünün tahliye edildiği" iddiasına dair açıklama yaptı. İptal kararının yürürlüğe girdiği 9 Temmuz'dan itibaren tahliye edilen kişi sayısının 15 olduğu bildirildi.

CTE'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "AYM'nin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220'inci maddesinin 6'ncıfıkrasının iptali kararının yürürlüğe girmesiyle Diyarbakır'daki 200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği" iddiasının yer aldığı ifade edildi.

TCK'nin 220/6 ile 314/3 maddelerinde yer alan hükümlerin, AYM'nin 5 Kasım 2024 tarihli ve 2024/189 sayılı kararı ile iptal edildiği hatırlatılan açıklamada, iptal kararının ise 9 Temmuz 2025'te yürürlüğe girdiği belirtildi.

"D İ YARBAKIR'DA 15 K İŞİ TAHL İ YE ED İ LD İ "

Söz konusu haberlerde yer alan sayısal verilerin gerçek dışı olduğu aktarılırken, CTE'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün itibarıyla resmi kayıtlara göre, iptal kararının yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ilgili kanun maddelerinin iptali nedeniyle Diyarbakır'da 15 kişi tahliye edilmiştir. Gerçek dışı iddialarla kamuoyunda güvensizlik oluşturmayı hedefleyen bu tür haber ve paylaşımlar, sadece dezenformasyon niteliği taşımakla kalmayıp, aynı zamanda hukuk devleti ilkesine de zarar vermektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür haberlere itibar etmemesi önemle rica olunur."