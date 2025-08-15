Cezayir'de facia! 18 kişi boğularak can verdi
Cezayir’in El Harrach kentinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olayın ardından çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşların yaralılara ulaşmaya çalıştığı görüldü.
Cezayir’in başkenti Cezayir’in merkezindeki El Harrach kentinde, yolcu otobüsünün Oued El Harrach Nehri’ne düşmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Cezayir Sivil Savunma Servisi, yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.
Açıklamada, kazanın ardından 25 ambulans, 16 dalgıç ve 4 yarı şişme botun olay yerine sevk edilerek kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüsün nehir sularına gömüldüğü anlar ve vatandaşların yaralılara ulaşmaya çalıştığı görüldü.
