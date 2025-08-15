Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Cezayir'de facia! 18 kişi boğularak can verdi

Cezayir'de facia! 18 kişi boğularak can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cezayir&#039;de facia! 18 kişi boğularak can verdi
Cezayir, Facia, Otobüs Kazası, Yaralı, Kurtarma Çalışmaları, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cezayir’in El Harrach kentinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olayın ardından çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşların yaralılara ulaşmaya çalıştığı görüldü.

Cezayir’in başkenti Cezayir’in merkezindeki El Harrach kentinde, yolcu otobüsünün Oued El Harrach Nehri’ne düşmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Cezayir Sivil Savunma Servisi, yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Cezayir'de facia! 18 kişi boğularak can verdi - 1. Resim

18 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, kazanın ardından 25 ambulans, 16 dalgıç ve 4 yarı şişme botun olay yerine sevk edilerek kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüsün nehir sularına gömüldüğü anlar ve vatandaşların yaralılara ulaşmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
1851 kişi tahliye edildi, 53 ev zarar gördü! 3 gün boyunca süren yangına sebep olan firma sahibi ile 4 kişi tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan Putin'e Alaska'da ince mesaj: İsrail'e bile verilmeyen F-22 jetleriyle karşılandı! - DünyaPutin, İsrail'e bile verilmeyen jetlerle karşılandı!Alaska'da Putin'e zor sorular! "Hiçbir şey" diyerek karşılık verdi - DünyaAlaska'da Putin'e zor sorular!Putin ateşkes teklifini reddederse ne olacak? ABD iki petrol şirketine yaptırıma hazırlanıyor - DünyaPutin ateşkes teklifini reddederse ne olacak?Polonya F-16 filosunu güçlendiriyor! F-35'lerin teslimatı da başladı - DünyaPolonya F-16 filosunu güçlendiriyor!Trump ve Putin arasında tarihi zirve! Bütün dünyanın gözü kulağı Alaska'da - DünyaTrump ve Putin arasında tarihi zirve!Trump-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan provokasyon uyarısı - DünyaTrump-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan provokasyon uyarısı
Sonraki Haber Yükleniyor...