Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! 4 polis ve 1 güvenlik hakkında delil karartma iddiası

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! 4 polis ve 1 güvenlik hakkında delil karartma iddiası

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de cesedi bir valizin içinde yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişmeler gündeme geldi. Başsavcılık tarafından hazırlanan yeni iddianamede polis memuru 4 şüphelinin olay yerinde delil sayılabilecek unsurlar için sahte belge düzenlediği yer aldı.

Küçükçekmece'de cesedi yol kenarında bulunan Ayşe Tokyaz cinayeti hakkında yeni gelişme yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından delil karartma şüphesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan 4 polis memuru ve 1 güvenlik personeli hakkında yeni iddianame hazırlandı.

DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre iddianamede polis memuru 4 şüphelinin olay yerinde suça ait delil sayılabilecek unsurlar hakkında sahte resmi belge düzenledikleri iddianamede yer aldı. Şüpheli polis memurları tarafından yapılan ilk aramadan hemen sonra Cemil Koç'un evde iki yabancı uyruklu kadına gece temizlik yaptırıldığı ve delillerin karartılmak istendiği belirtildi. 

ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞTI 

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sitede güvenliği Oğuz Can'ın, Cemil Koç'un yakalanmasını engellemek amacıyla, polis memurları olan şüphelilere Cemil Koç'un önceden yanında bir kadınla birlikte 01.30 sıralarında siteden çıkış yaptığını söyledi. Koç'un kaçması ve yakalanamaması için süre kazandırdığı ve suçluyu kayırma suçu işlediği söylendi. 

"KAN LEKESİ GÖRMEDİK"

Koç'un evine o gece temizliğe gelen Zümüd Ganiyeva ve Irada Mahmudova, adrese düzenli temizliğe gittiklerini, cinayet günü de saat 09:12 sıralarında Cemil Koç'un kendisini arayarak evi kiraya vereceğini ve çok kirli olduğu için evi temizlemesini istediğini söylediğini anlattılar. Kço'un isteği üzerine adrese geldiklerini, evi temizlemeye başladıklarını, evin dağınık olduğunu ancak kan lekesi görmediklerini söylediler.

5 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR 

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianamede polis memurları Uğurcan D., Onur B., Mert S., ve Cemal Ç.'nin 'görevi kötüye kullanma' ve 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar, güvenlik görevlisi Oğuz Can'ın ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

 

 

