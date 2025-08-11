Balıkesir depremi istanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Naci Görür uyardı!

Prof. Dr. Naci Görür depremin Simav Fay Zonu’nun Sındırgı segmentinde meydana geldiğini belirtti. Sağ yönlü yanal atımlı fay tipinde gerçekleşen sarsıntının “küçük sayılmayacak” bir deprem olduğunu vurgulayan Görür, bölgede yapısal hasar oluşabileceğine dikkat çekti. Peki, Balıkesir depremi istanbul depremini tetikler mi?

BALIKESİR DEPREMİ İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Marmara Bölgesi’ne çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Simav Fay Zonu’nun Sındırgı segmentinde oluştuğunu belirtti.

Görür, depremin Marmara’daki faylara kısmen stres yüklemiş olabileceğini ancak Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunu etkilemesini beklemediğini ifade etti. Söz konusu depremin İstanbul’da beklenen büyük depremi doğrudan tetiklemeyeceğini söyledi.

BALIKESİRDE YIKIM OLDU MU?

Deprem sonrası Sındırgı ve çevresinden yıkım ve hasar ihbarları geldi. Bölgedeki bazı binalarda çatlaklar ve kısmi yıkımlar meydana geldiği bildirildi.

Hasar tespit çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları riskli yapılardan uzak durmaları konusunda uyardı. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede, güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

10 Ağustos akşamı saat 19.53’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sağ yönlü yanal atımlı fay tipinde gerçekleşen sarsıntı, başta Balıkesir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin ardından bölgede çok sayıda artçı hareket kaydedildi. Depremin ardından vatandaşlar, geceyi güvenli alanlarda geçirmeyi tercih etti.