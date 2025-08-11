Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir depremi istanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Naci Görür uyardı!

Balıkesir depremi istanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Naci Görür uyardı!
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, hem bölgede hem de ülke genelinde endişeye neden oldu. Saat 19.53’te kaydedilen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Balıkesir depremi istanbul depremini tetikler mi sorusu ise gündeme taşındı. Depremin ardından bölgede artçı hareketlilik sürerken, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelerle hem Balıkesir halkını hem de Marmara Bölgesi’ni ilgilendiren önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür depremin Simav Fay Zonu’nun Sındırgı segmentinde meydana geldiğini belirtti. Sağ yönlü yanal atımlı fay tipinde gerçekleşen sarsıntının “küçük sayılmayacak” bir deprem olduğunu vurgulayan Görür, bölgede yapısal hasar oluşabileceğine dikkat çekti. Peki, Balıkesir depremi istanbul depremini tetikler mi?

Balıkesir depremi istanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Naci Görür uyardı! - 1. Resim

BALIKESİR DEPREMİ İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Marmara Bölgesi’ne çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Simav Fay Zonu’nun Sındırgı segmentinde oluştuğunu belirtti.

Görür, depremin Marmara’daki faylara kısmen stres yüklemiş olabileceğini ancak Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunu etkilemesini beklemediğini ifade etti. Söz konusu depremin İstanbul’da beklenen büyük depremi doğrudan tetiklemeyeceğini söyledi.

Balıkesir depremi istanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Naci Görür uyardı! - 2. Resim

BALIKESİRDE YIKIM OLDU MU?

Deprem sonrası Sındırgı ve çevresinden yıkım ve hasar ihbarları geldi. Bölgedeki bazı binalarda çatlaklar ve kısmi yıkımlar meydana geldiği bildirildi.

Hasar tespit çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları riskli yapılardan uzak durmaları konusunda uyardı. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede, güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

Balıkesir depremi istanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Naci Görür uyardı! - 3. Resim

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

10 Ağustos akşamı saat 19.53’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sağ yönlü yanal atımlı fay tipinde gerçekleşen sarsıntı, başta Balıkesir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin ardından bölgede çok sayıda artçı hareket kaydedildi. Depremin ardından vatandaşlar, geceyi güvenli alanlarda geçirmeyi tercih etti.

