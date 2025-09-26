Dünya liderlerinin cep telefonlarını susturan gizli ağı Rusya mı devreye soktu?

DIŞ HABERLER—Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi New York’ta ortaya çıkarılan ve cep telefonu kulelerini felce uğratabilecek kapasitedeki yasa dışı iletişim ağı dünya gündemine oturdu.

ABD Gizli Servisi’nin operasyonuyla deşifre edilen sistemin perde arkasını FBI’ın eski özel ajanı Bobby Chacon, Türkiye’ye değerlendirdi.

İlgili Haber BM Zirvesi öncesi şoke eden skandal! Cep kulelerini çökerten sistem ele geçirildi

Chacon, söz konusu sistemin yalnızca bir suç operasyonu olmadığını, yabancı devlet aktörlerinin de devreye girmiş olabileceğini söyledi.

“ABD Gizli Servisi’nin kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler yakınlarında ortaya çıkardığı hücresel iletişimi bozabilen yasa dışı ağın, yabancı hükümetler ile ABD kolluk kuvvetleri tarafından bilinen organize suç çeteleri, uyuşturucu kartelleri ve insan kaçakçılığı halkalarının üyeleri de dahil olmak üzere tanınan kişiler arasındaki iletişim için kullanılması nedeniyle daha çok bir suç operasyonunu temsil ettiğini düşünüyorum. Bununla birlikte, yabancı devlet aktörlerinin ABD'nin potansiyel düşmanları olarak işin içinde olabileceği ve dolayısıyla terörizmin göz ardı edilemeyeceği de göz ardı edilemez.”

BM LİDERLERİNİN GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDAYDI

New York’ta düzenlenen operasyonda 300 sunucu ve 100 binden fazla SIM kart ele geçirdi.

Gizli Servis’in ortaya çıkardığı ağ, cep telefonu kulelerini çökertip acil iletişimi engelleyebilecek ve aynı zamanda kitlesel gözetim amacıyla kullanılabilecek nitelikteydi.

Gizli Servis’in New York saha şefi Matt McCool, ağın BM’ye katılacak yüzden fazla devlet liderinin güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini söyledi.

CASUSLUK MU, SUÇ OPERASYONU MU?

ABD’de bazı güvenlik uzmanları, operasyonun büyüklüğünün “casusluk” izlenimi verdiğini dile getirdi.

Eski Beyaz Saray siber güvenlik yetkilisi Anthony J. Ferrante ise Rusya, Çin ve İsrail gibi ülkelerin böyle bir sistemi kurabilecek kapasitede olduğunu kaydetti.

Chacon ise Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede daha temkinli: “Suç ağlarının iletişim için kullandığı bir altyapı söz konusu olabilir. Ancak yabancı devlet aktörlerinin sürecin tamamen dışında olduğunu söylemek de doğru olmaz.”

DAHA ÖNCE DE SİNYAL ALINMIŞTI

Gizli Servis, geçtiğimiz ağustos ayında BM merkezinin 35 millik çevresinde benzer ekipmanların tespit edildiğini açıklamıştı. Bu soruşturma, baharda üç üst düzey ABD yetkilisine yapılan anonim telefon tehditlerinin ardından başlatılmıştı.