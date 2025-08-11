Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Matematik sorusu Başak Yıldırım'ı yıktı! Elenince gözyaşlarına boğuldu: Oktay Kaynarca'dan yarışmacıya unutulmaz teklif

Matematik sorusu Başak Yıldırım'ı yıktı! Elenince gözyaşlarına boğuldu: Oktay Kaynarca'dan yarışmacıya unutulmaz teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Magazin Haberleri

“Kim Milyoner Olmak İster?” dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Eğitim masraflarını karşılamak amacıyla yarışmaya katılan 18 yaşındaki Başak Yıldırım, matematik sorusunu yanlış cevaplayarak elendi. İlk barajı geçerek 5.000 TL kazanan genç yarışmacıya ise sürpriz bir destek geldi: Oktay Kaynarca, eğitimine devam etmesi için burs sözü verdi ve stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Oktay Kaynarca’nın sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının 1165. bölümünde izleyicilerin yüreğine dokunan bir hikâye yer aldı. Bu haftanın konuğu, özel bir üniversitede Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Başak Yıldırım’dı.

Matematik sorusu Başak Yıldırım'ı yıktı! Elenince gözyaşlarına boğuldu: Oktay Kaynarca'dan yarışmacıya unutulmaz teklif - 1. Resim

ANNESİ İLE BİRLİKTE STÜDYOYA GELDİ

İzmir Karşıyaka doğumlu Başak, eğitimine yüzde 50 burslu devam ettiğini ancak son sınıfta olduğunu ve okul masraflarını karşılayabilmek için yaklaşık 160 bin TL’ye ihtiyacı olduğunu anlattı. Maddi sıkıntılarla mücadele eden genç yarışmacı, annesi Öznil Hanım ile birlikte stüdyoya geldi.

Matematik sorusu Başak Yıldırım'ı yıktı! Elenince gözyaşlarına boğuldu: Oktay Kaynarca'dan yarışmacıya unutulmaz teklif - 2. Resim

Yarışmaya katılma amacını, “Hayatım boyunca hep okumak istedim. Kendimi kurtarırsam, ailemi de kurtarırım diye düşündüm. Okul masraflarımı karşılayıp eğitimimi tamamlayabilmek için buradayım” diye açıklayan Başak, ailesinin maddi durumunun zor olduğunu da paylaştı. “Annem ve kardeşimle yaşıyorum, babamı hayatım boyunca beş kez bile görmedim” dedi.

Matematik sorusu Başak Yıldırım'ı yıktı! Elenince gözyaşlarına boğuldu: Oktay Kaynarca'dan yarışmacıya unutulmaz teklif - 3. Resim

DOĞRU CEVAP '5'İN KÜPÜ' ÇIKINCA YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yarışmaya sakin ve kararlı başlayan Başak, ilk üç soruyu doğru cevaplayarak 7.000 TL barajına ulaştı. Ancak dördüncü soruda karşısına çıkan matematik sorusu yarışmanın seyrini değiştirdi. “3’ün karesinin 10 katı, 5’in küpü, 6’nın karesinin 2 katı, 10’un karesi” seçenekleri arasından seyirci jokerini kullanan Başak, çoğunluğun önerisiyle “6’nın karesinin 2 katı” cevabını verdi. Doğru cevabın ise “5’in küpü” olduğu açıklanınca yarışmaya veda etti.

Matematik sorusu Başak Yıldırım'ı yıktı! Elenince gözyaşlarına boğuldu: Oktay Kaynarca'dan yarışmacıya unutulmaz teklif - 4. Resim

Programın sonunda ise sunucu Oktay Kaynarca’dan anlamlı bir jest geldi. Başak gözyaşlarına boğulurken Kaynarca, “Eğer izin verirsen, 160 bin TL’lik bursu ben vermek istiyorum” dedi.

Matematik sorusu Başak Yıldırım'ı yıktı! Elenince gözyaşlarına boğuldu: Oktay Kaynarca'dan yarışmacıya unutulmaz teklif - 5. Resim

Ünlü sunucu, burs kararını yarışmanın başından beri verdiğini ama Başak’ın biraz daha yüksek sorulara doğru giderek daha fazla para kazanmasını istediğini sözlerine ekledi. Böylece stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

