Bolu'da 3.2 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Bolu'da 3.2 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Bolu&#039;da 3.2 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Deprem, Bolu, İstanbul, Düzce, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli verilerine göre, Bolu'da büyüklüğü 3.2 olan bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve Düzce başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Bolu'da saat 10.30'da deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çok sayıda şehirde hissedildi. 

AFAD'ın paylaştığı ilk verilere göre depremin büyüklüğü 3, derinliği ise 7 kilometrede gerçekleşti. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 3.2 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 5.9

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREM 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Balıkesir, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
