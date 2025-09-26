Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'nin itirazına ret! Gürsel Tekin görevine devam edecek

CHP İstanbul İl Başkanlığının ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi. Gürsel Tekin'in de yer aldığı heyet göreve devam edecek.

Mahkeme kararıyla görevinden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP avukatlarının 'ihtiyati tedbir' kararına ilişkin yaptığı itirazları bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, tedbir kararına yapılan itirazları reddetti. Böylece yönetime atanan Gürsel Tekin göreve devam edecek.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ DAVASI

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada 2 Eylül'de mahkeme ara kararını açıklamıştı.

Mahkeme ara kararında, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun "tedbiren görevden uzaklaştırılmasına" karar vermişti.

Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim yönetime atanmıştı.

CHP ise 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin itiraz da bulunmuştu. Mahkeme de yaptığı değerlendirme sonucunda CHP’nin "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin tüm itirazlarının duruşmalı olarak görülmesine karar vermişti.

