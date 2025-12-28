GAP'ın en önemli projelerinden biri olarak görülen, maliyeti 8.8 milyar lirayı bulan Silvan Projesi’nde Babakaya sulama tünelindeki çalışmalar devam ediyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı “Bu proje tamamlandığında sulayacağı alan 330 bin futbol sahası büyüklüğünde olacak. İnşallah 305 bin kişiye istihdam sağlamış olacak” dedi.

İNŞAAT ALANINI İNCELEDİ Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Babakaya iletim tüneli inşaatında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ''Silvan Projesi tamamlandığında 305 bin kişiye istihdam sağlamış olacak'' dedi. Türkiye için tarımsal yatırımların çılgın projesi olarak değerlendirilen Silvan Projesi devam ederken, Bakan Yumaklı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı’ya bu gezide Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri de eşlik etti.

17 NİSAN'DA BAŞLADI 17 Nisan'da Silvan Tüneli'nin tünel kazı çalışmasını başlattıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı, çalışmaların Dicle havzasının berekete, üretime, emeğe dönüşmesi için gerekli olan yatırımlar olduğunu söyledi.

GAP'IN EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ GAP projesinin en büyük kalkınma hamlelerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı “2002 yılına kadar GAP'ta 200 bin hektarlık bir alan sulamaya açılmışken son 23 yılda yapılan yatırımlarla 683 bin hektarlık alan yani 6 milyon 830 bin dekarlık alan sulamaya açıldı ve bu bereketli topraklar suyla buluştu. Şu anda 380 bin hektarlık alanda planlama çalışmaları, proje çalışmaları, yatırım çalışmaları devam ediyor” dedi. “GAP'ın en önemli projelerinden birisi de Silvan projesi. Silvan projesi 8 barajıyla 23 sulama tesisiyle çok önemli bir bileşenden oluşmakta” diye konuşan Bakan Yumaklı, Babakaya sulama tünelinin de Silvan Projesi’nin omurgalarından biri olduğuna dikkat çekti.

“SANİYEDE 212 METREKÜP SU TAŞIYACAK" Bakan Yumaklı, Babakaya sulama tünelindeki çalışmaları şöyle anlattı: Tünel 7 metre çapında ve 5 bin 320 metre uzunluğunda iki ayrı tüpten oluşuyor. Bu tüplerden bir tanesinin çalışması hemen hemen bitmiş durumda. Ama bugün düğmesine bastığımız dualarla, hayır dualarla tamamlanması için harekete geçirmiş olduğumuz tünel açma işlemi de inşallah ikinci tüp olarak çalışmaları bittiğinde artık Silvan Barajı'nın suları önce bu iki tüpten Babakaya tünelinden 150 metrelik bir açıklık alana, oradan da Silvan tüneline ve oradan da 2 milyon 350 bin dekarlık bir alanın sulaması için bereketli topraklara kavuşmuş olacak. Babakaya tüneli tamamlandığında saniyede 212 metreküplük bir suyu taşıyacak. Bu şu demek hafızalarda canlanması için bir olimpik havuzu sadece ve de Sadece 13 saniyede doldurabilir bir debi ile akıyor olacak.

MALİYETİ 8.8 MİLYAR LİRA Çoruh Nehri’nden daha hızlı akabileceğini işaret eden Bakan Yumaklı, “Bu tünellerin içerisinden devasa nehirler akacak inşallah. Bugün kazı çalışmalarına başladığımız bu tünelin maliyeti 8.8 milyar lira'' dedi. 2027'DE TAMAMLANACAK Tünelin 2027 yılında tamamlanarak, kullanıma hazır hale geleceğini söyleyen Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: Silvan Barajı 7 milyar metreküp su tutma kapasitesine sahip. Yani ülkemizin bir yıllık bütün içme suyunu, bütün kullanma suyunu karşılayacak bir kapasiteye sahip. Dolayısıyla bu kadar önemli 175.5 metre yüksekliğindeki bu baraj su tuttuğu andan itibaren Silvan ovası da dahil olmak üzere yani bu bahsetmiş olduğumuz 2 milyon 350 bin dekarlık alan da dahil olmak üzere çok önemli bir alanı sulamış olacak. Silvan Projesi'nin toplam maliyeti bugünkü rakamlarla 300 milyar liraya ulaşmış olacak.

305 BİN KİŞİYE İSTİHDAM “Bu proje tamamlandığında sulayacağı alan 330 bin futbol sahası büyüklüğünde olacak” diye vurgulayan Bakan Yumaklı, “Bu proje inşallah 305 bin kişiye istihdam sağlamış olacak. Bu projenin hayata geçirilmesi için herkes omuz omuza vermiş durumda” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası