Hayko Cepkin sosyal medyadan duyurdu: Kayseri ve Diyarbakır konserleri valilik kararıyla iptal edildi
Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini açıkladı.
Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları, bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebiyle listeden çıkarıldı. Zaten biletleri bilinçli olarak açmadığımız için büyük bir sorun yaşanmadı. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz, onu bilemedim” ifadelerini kullandı.
