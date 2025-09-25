Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu’dan haber var! Son durumunu açıkladı

Oyunculuğu, zarafeti ve ekranlardaki duruşuyla dikkat çeken Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu, geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini korkutan isimden beklenen açıklama geldi.

Özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Ahu Yağtu’nun geçtiğimiz günlerde aniden baygınlık geçirdiği öğrenildi. Yapılan kontrollerin ardından ünlü ismin beyin anevrizması geçirdiği ortaya çıktı. İlk açıklamayı ise menajeri yaptı. Yağtu’nun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi sürecinin başlatıldığı bildirildi.

“BEYNİMDE 4 ADET ANEVRİZMAYA RASTLANDI”

Son durumu merak edilen Ahu Yağtu’dan haber var. Yağtu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada beyninde biri patlamak üzere olan dört anevrizma tespit edildiğini ve stent ile coil yöntemleriyle müdahale edildiğini duyurdu. Ünlü isim başarılı geçen tedavisinin ardından taburcu edildiğini şu sözlerle duyurdu:

“Merhabalar... Epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere olan 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibariyle taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım, çok şükür.”

“ŞİFA DUALARINI ESİRGEMEYENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yağtu geçirdiği süreçte kendisine destek veren yakınlarına ve tedavisini gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür ederek, gösterilen ilginin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

“Bu dönemde, başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın. Başta operasyonumu başarıyla tamamlayan hocama ve Girişimsel Radyoloji Bölümüne, Beyin ve Sinir Cerrahisi doktorlarına, 16 Eylül'de tüm acil ve doktor ekibiyle elinden gelenin fazlasını yapmaya özen gösteren hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum..."