Türkiye Gazetesi
Dev bankadan kemer sıkma kararı! 1.800 kişi işsiz kalacak
Fransa'nın önde gelen bankalarından Societe Generale, kemer sıkma politikası kapsamında işten çıkarmaya gidiyor. Dev banka 2027 sonuna kadar 1.800 kişinin işine son verecek.
Societe Generale, Fransa'daki operasyonlarına ilişkin tasarruf kararı aldı. Banka, istihdamı azaltmaya gidiyor.
TASARRUF TEDBİRLERİ...
Fransız banka, 2027 sonuna kadar ülkede 1.800 kişinin işine son verecek. Societe Generale, 40 bin kişinin çalıştığı Fransa'daki operasyonları için yüksek seyreden maliyetler nedeniyle böyle bir karar aldığını duyurdu.
GÖNÜLLÜ ÇIKMA STRATEJİSİ İZLENECEK
Söz konusu adım CEO Slawomir Krupa'nın maliyetleri kontrol altına alma stratejisi olarak değerlendiriliyor. Banka, zorunlu işten çıkarma yerine gönüllü işten çıkma stratejisini izleyecek.
ŞUBELERİ DE KAPATACAK
Öte yandan CGT sendikası, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada bankanın 2026 yılında 101 şubeyi kapatmayı planladığını duyurmuştu.
