Ahu Yağtu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hastalığı merak ediliyor, işte son durumu!

Birden bire fenalaşıp bayılan ünlü oyuncu ve manken Ahu Yağtu apar topar hastaneye kaldırıldı. Yakınlarını korkutan Ahu Yağtu'nun son sağlık durumu merak edildi, hastalığı ile ilgili açıklama da geldi. Teşhis konuldu, tedavi süreci başladı. Peki Ahu Yağtu'nun hastalığı ne, Ahu Yağtu kimdir, kaç yaşında ve nereli, evli mi, çocuğu var mı? İşte Ahu Yağtu ve hastalığı ile ilgili detaylar...

İlgili Haber Ufuk Özkan öldü mü? Son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor

AHU YAĞTU KİMDİR, KAÇ YAŞIN VE NERELİDİR?

Ahu Yağtu 11 Temmuz 1978 İzmir’de dünyaya geldi. Aslen İzmir Karşıkayalıdır. Eğitimini sanat okulunda yapmayı tercih etti. 14 yaşına geldiğinde modellik yapmaya karar verdi ve İstanbul'a yerleşti. Mankenlik kariyeri 1993 senesinde başladı. Sonrasında mesleğine oyuncu olarak devam etti. Aynı zaman da moda editörlüğü ve stil danışmanlığı gibi birçok işle uğraştı.

AHU YAĞTU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Ahu Yağtu ilk evliliğini 22 yaşındayken Doğan Akçura ile yaptı. Çiftin beraberlikleri 5 sene sürdü. 2012 yılında ise Cem Yılmaz ile hayatını birleştirdi. Çiftin bir oğlu var adı Kemal. Daha sonra ayrıldılar. Ahu Yağtu şuan bekardır.

AHU YAĞTU'NUN HASTALIĞI NE? SON SAĞLIK DURUMU MERAK EDİLİYOR

Dün bayıldıktan sonra hastaneye kaldırılan oyuncunun son sağlık durumu ve hastalığı merak edildi. Durumu belli oldu, menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, "Değerli basın mensupları, Ahu Yağtu dün yaşadığı baygınlık sonrası hemen tedaviye alınmıştır. Yapılan tüm kontroller sonucu beyin anevrizması tespit edilmiş olup, şu anda sağlık durumu iyi seviyededir ve tedavi süreci başlamıştır. Sevgilerimizle" denildi.