Ufuk Özkan öldü mü? Son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor

Geniş Aile dizisiyle şöhreti yakalayan Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Ünlü ismin sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ufuk Özkan ile ilgili "öldü" iddiası, hayranlarını endişelendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan söylenti kısa sürede gündemin en çok konuşulan biri olurken, oyuncunun sağlık durumuna dair resmi açıklamalar merak konusu oldu.

UFUK ÖZKAN ÖLDÜ MÜ?

Ufuk Özkan şu an hayattadır, öldüğüne dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Ufuk Özkan'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Konuya dair Ufuk Özkan iddiaları kabul etmezken kardeşi Umut Özkan ise abisinin yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Dün akşam saatlerinde TiyatroTr hesabı üzerinde yapılan açıklamada “Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir” denildi.

SON DAKİKA UFUK ÖZKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son olarak, Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğunu ve bilincinin açık olduğu Umut Özkan tarafından duyuruldu. Açıklamada Ufuk Özkan'ın 48 saat sonunda servise çıkacağı ya da taburcu olacağı bilgisi verildi.

Ünlü oyuncu ile Geniş Aile projesinde beraber çalışan İnay, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ünlü senarist, "Arkadaşımız Ufuk Özkan değerleri düştüğü için tedbir amaçlı yoğun bakımda. Spekülatif haberler doğru değil, itibar etmeyin lütfen" ifadelerini kullandı.