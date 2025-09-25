MasterChef’te Çağatay’ın öfkesi ortalığı karıştırdı, Mehmet Şef stüdyodan kovdu

MasterChef Türkiye 2025'in dokuzuncu haftasında heyecan doruğa ulaşırken stüdyoda gerilim tırmandı. Ana kadroya katılan üçüncü yarışmacı Çağatay Doğanoğlu, yaşadığı ciddi tartışmayla gündeme geldi.

MEHMET ŞEF STÜDYODAN KOVDU

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Mavi takım kaptanı Çağatay’ın arkadaşlarıyla şakalaşarak dikkatini dağıtması üzerine Mehmet Şef’in sert uyarıda bulunduğu görüldü. Önceki uyarılara rağmen tavrını değiştirmemesi, stüdyodaki tansiyonu yükseltti. Daha sonra ise Mehmet Şef, genç yarışmacıyı stüdyodan kovdu.

TERK ETMEDİ, ÜZERİNE DOĞRU YÜRÜDÜ

Fragmanın en dikkat çekici anı ise Çağatay’ın stüdyoyu terk etmek yerine öfkesine yenik düşerek şefe doğru ilerlemesi oldu. Diğer yarışmacılar ise araya girerek durumu yatıştırmaya çalıştı. Bu olay sosyal medyada geniş yankı buldu.

MASTERCHEF ÇAĞATAY DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından izleyiciler, Çağatay’ın yarışmaya devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Yarışmacının akıbeti önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak.