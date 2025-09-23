MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 22 Eylül Pazartesi son bölüm detayları!
MasterChef Türkiye 2025’te yeni hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Yarışmacıların kıran kırana mücadelesi sonrası haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. İzleyiciler “MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı?” sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Eylül 2025 son bölümde yaşananlar...
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesiyle hem mavi hem kırmızı takım kaptanları açıklandı. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı?
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2025’in 22 Eylül tarihli bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için mutfağa çıktı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın en başarılı ismi Çağatay oldu. Çağatay yeni haftada mavi takım kaptanı olmayı başardı!
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yarışmacılar en iyi tabağı hazırlamak için yoğun bir çaba gösterdi. Şeflerin verdiği kararın ardından kaptanlık oyununu kazanan isimler Çağatay ve Ayla oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
MasterChef 8. Hafta Takımları:
Kırmızı Takım (Kaptan: Ayla)
Meryem
Çağlar
Aslı
Eylül
Mert
Sezer
Özkan
Ayla
Mavi Takım (Kaptan: Çağatay)
Çağatay
Hakan
Sümeyye
Gizem
Onur
Murat Can
Barış
Cansu
Ayten
Nisa
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Son bölümde şeflerin yaptığı değerlendirme sonrası yarışmaya veda eden isim de açıklandı. Eleme gecesinde en düşük performansı sergileyen İrem, MasterChef Türkiye 2025’e veda eden yarışmacı oldu.