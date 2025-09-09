Şef Somer Sivrioğlu’nun restoranındaki tadım menüsünün fiyatı dudak uçuklattı

TV’de ekrana gelen yemek programı MasterChef’te jürilerin yarışmadaki tavırları kadar, sahip oldukları restoranlardaki menü fiyatları da sıkça konuşuluyor.

Bu isimlerden biri olan Somer Sivrioğlu’nun restoranındaki tadım menüsü ve fiyatı, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı sonrası gündem oldu.

TikTok’ta @gizem.batmz adlı bir kişi, Somer Sivrioğlu’nun ‘Efendy’ restoranından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kullanıcının yemekler ve fiyatlar hakkındaki gönderisi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Restoranda eşiyle birlikte tadım menüsü sipariş eden Gizem Batmaz, humus, fava, kırmızı soğan havyarı üzerinde krem peynir, batırık, semizotu salatası, içli köfte, kadayıflı karides, ördek, çökertme ve Ali nazik gibi lezzetlerin tadına baktıklarını söyledi.

KİŞİ BAŞI 3600 TL

Tadım menüsünün en az iki kişilik olduğunu belirten TikTok kullanıcısı, kişi başı 3600 TL verdiklerini açıkladı.