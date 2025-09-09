Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şef Somer Sivrioğlu'nun restoranındaki tadım menüsünün fiyatı dudak uçuklattı

Şef Somer Sivrioğlu’nun restoranındaki tadım menüsünün fiyatı dudak uçuklattı

Şef Somer Sivrioğlu’nun restoranındaki tadım menüsünün fiyatı dudak uçuklattı
MasterChef’te jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu’nun restoranındaki yemek fiyatları sosyal medyada gündem oldu. TikTok’ta bir kullanıcı tadım menüsü için kişi başı verdikleri ücreti açıkladı, duyanların ağzı açık kaldı.

TV’de ekrana gelen yemek programı MasterChef’te jürilerin yarışmadaki tavırları kadar, sahip oldukları restoranlardaki menü fiyatları da sıkça konuşuluyor. 

Bu isimlerden biri olan Somer Sivrioğlu’nun restoranındaki tadım menüsü ve fiyatı, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı sonrası gündem oldu.

TikTok’ta @gizem.batmz adlı bir kişi, Somer Sivrioğlu’nun ‘Efendy’ restoranından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kullanıcının yemekler ve fiyatlar hakkındaki gönderisi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. 

Şef Somer Sivrioğlu’nun restoranındaki tadım menüsünün fiyatı dudak uçuklattı - 1. Resim

Restoranda eşiyle birlikte tadım menüsü sipariş eden Gizem Batmaz, humus, fava, kırmızı soğan havyarı üzerinde krem peynir, batırık, semizotu salatası, içli köfte, kadayıflı karides, ördek, çökertme ve Ali nazik gibi lezzetlerin tadına baktıklarını söyledi. 

Şef Somer Sivrioğlu’nun restoranındaki tadım menüsünün fiyatı dudak uçuklattı - 2. Resim

KİŞİ BAŞI 3600 TL 

Tadım menüsünün en az iki kişilik olduğunu belirten TikTok kullanıcısı, kişi başı 3600 TL verdiklerini açıkladı.

Şef Somer Sivrioğlu’nun restoranındaki tadım menüsünün fiyatı dudak uçuklattı - 3. Resim

