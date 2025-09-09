Şevval Şahin’in resmi araçla gece turu gündem oldu! Bakanlıktan açıklama gecikmedi

Miss Türkiye 2018 güzeli Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır iş insanı Burak Ateş ile birlikte olan ünlü manken, önceki gece Bebek’te görüntülendi.

CAMDAKİ YAZI GÖZLERDEN KAÇMADI

2016 Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu ve Selen Çatinkaya ile birlikte bir otelde eğlenen Şahin, gecenin sonunda otelden erkek arkadaşının tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araç ile ayrıldı. Ancak lüks aracın ön camında yer alan “T.C. Ticaret Bakanlığı – Resmi Hizmete Mahsustur” ibaresi dikkatli gözlerden kaçmadı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Şevval Şahin’in resmi hizmet aracındaki görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. Ticaret Bakanlığı ise konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, aracın kendilerine ait olmadığını ve kartın izinsiz kullanıldığı tespit edilerek yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08/09/2025 tarihinde (bugün) muhtelif basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Bakanlığımıza ait 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araç kartının kullanılması hakkında bir haberin yer aldığı görülmüştür. Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş olmayıp, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında olduğu görülmektedir. Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır."

İZİNSİZ KULLANIMA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Bakanlık, izinsiz kullanımın sürdüğünü ve gereken yasal işlemlerin yapılması için durumu İstanbul ve Mersin Valilikleri'ne bildirdiklerini açıkladı.