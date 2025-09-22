Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MasterChef İrem neden ayrıldı?

MasterChef İrem neden ayrıldı?

MasterChef Türkiye’de bu hafta yaşanan ayrılık gündeme damga vurdu. Sezon başından beri performansı ve karakteriyle dikkat çeken yarışmacı İrem Tuğrul, eleme potasında aldığı kararla yarışmaya veda etti. İrem’in ayrılmadan önce söylediği sözler ve yazdığı not ise sosyal medyada çok konuşuldu. İzleyiciler, 'MasterChef İrem neden ayrıldı' merak ediyor.

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı bu hafta da duygusal anlara sahne oldu. Eleme potasında Nisa ile birlikte son ikiye kalan İrem Tuğrul yarışmaya veda etti. Şeflerin sözleri ve yarışmacının vedası gündeme otururken, izleyiciler “MasterChef İrem neden ayrıldı?” sorusunun cevabını arıyor.

MASTERCHEF İREM NEDEN AYRILDI?

MasterChef 2025 sezonunun ana kadrosunda yer alan İrem Tuğrul, sağlık sorunları ve yoğun stres nedeniyle yarışmadan ayrılma kararı aldı. Eleme gecesinde Somer Şef'e yazılı bir not verdiği görüldü. Somer Şef, İrem’in performansının bu sonucu hak etmediğini vurgulayarak, “Sen bu turu geçebilirdin, geçmemeyi tercih ettin” ifadelerini kullandı.

İrem, vedasını “Kendimi iyi hissetmiyorum. Burası gerçekten çok zormuş. Çok yoruldum. Kendimi düşünmem gerekiyordu. Sağlığımı düşünmem gerekiyordu. İyiye gitmiyordum. Ben sizi çok sevdim. Ama ne yalan söyleyeyim en çok da Somer şefimi seviyordum..." sözleriyle yaptı. 

MASTERCHEF İREM TUĞRUL KİMDİR?

İrem Tuğrul, MasterChef Türkiye 2025 sezonunun ana kadrosuna katılan isimlerden biri oldu. Yarışmaya katıldığı ilk elemelerde pastırmaya sarılı deniz tarağıyla dikkat çekmiş, jüriyi etkileyerek ana kadroya giren 15. yarışmacı unvanını kazanmıştı.

28 yaşında olan İrem, küçük yaşlardan itibaren mutfakla iç içe büyüdü. Yaklaşık 15 yıllık mutfak tecrübesine sahip olan genç yarışmacı, akademik eğitimini mutfak deneyimiyle birleştirerek dikkat çekti.

