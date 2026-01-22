Suriye ordusunun Şam yönetimiyle terör örgütü YPG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmesi üzerine, terör örgütü yandaşları, Avrupa'da polise taş ve havai fişeklerle karşı geldi.

Avrupa sokakları, terör örgütü YPG yandaşlarının provokasyonuna sahne oldu.

ZÜRİH

İsviçre'nin Zürih kentinde izinsiz yürüyüş yapan terör örgütü YPG yandaşlarına polis müdahale etti. Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan eylemciler, gösteriyi dağıtmak için tazyikli su sıkan polise taşla ve diğer yaralayıcı maddelerle karşılık verdi.

Taşkınlık yapan terör örgütü yandaşlarının bazılarının yüzünde maske olduğu görülürken, eylemciler kamu mallarına zarar da verdi.

İsviçre'nin Bern, Lozan ve Cenevre şehirlerinde de Suriye ordusunun ilerlemesini protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi.

EYLEM YAPAN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG YANDAŞLARI, BM CENEVRE OFİSİ YERLEŞKESİNE ZORLA GİRDİ

Terör örgütü yandaşları, Avrupa genelinde yaptığı çağrının ardından BM önünde toplandı.

Eylem sırasında bir anda koşarak BM'ye yönelen eylemcilerden bazıları, ellerinde terör örgütünü simgeleyen paçavralarla tellerden atlayarak BM yerleşkesine zorla girdi.

Yerleşkeye izinsiz giren YPG yandaşları, BM güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede dışarı çıkarıldı.

BM güvenlik görevlileri, kapının önünde bir set oluşturarak daha fazla terör örgütü YPG yandaşının içeri girmesini engelledi.

Olaydan kısa süre sonra BM'ye gelen Cenevre polisi, göstericileri BM kapısından uzaklaştırarak gerekli önlemleri aldı.

BM yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemcilerin herhangi bir hasara yol açmasına fırsat tanınmadan yerleşke dışına çıkarıldığını bildirdi.

İNGİLTERE

Londra'da bir grup terör örgütü yandaşı, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde toplandı.

Buradaki gösterinin ardından İngiltere Parlamentosu önüne yürüyen terör örgütü YPG yandaşları, Parlamento önündeki kavşakta oturma eylemi yaptı.

Polisin uyarısıyla tekrar Downing Sokağı girişindeki alana yönlendirilen YPG yandaşları, bir süre sonra Trafalgar Meydanı'na yürüyüşe geçmek istese de polis, bu yürüyüşe izin vermedi.

Terör örgütünü simgeleyen paçavraları ve teröristlerin resimlerini taşıyan protestocular ile polis arasındaki kısa süreli arbedenin ardından eylem sona erdi.

FRANSA

Fransa’nın başkenti Paris'te ise terör örgütü YPG yandaşları, polisi havai fişeklerle hedef aldı. Polis de terör örgütü yandaşlarına biber gazıyla müdahale etti.

Paris'in Invalides Meydanı’nda da bir grup terör örgütü YPG yandaşı toplanarak eylem yaptı.

Strazburg kentinde de izinsiz gösteri yapan yüzü maskeli terör örgütü yandaşları, örgütü simgeleyen paçavralarla eylem gerçekleştirdi.

ABD Konsolosluğu önüne yürümek isteyen terör örgütü YPG yandaşları, polise taş ve yaralayıcı cisimler fırlattı, polis biber gazıyla karşılık verdi.

TÜRKİYE'NİN BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİNE BOYALI SALDIRI

Berlin Polisinden yapılan açıklamada, gece yarısı Büyükelçilik yanında nöbet tutan güvenlik görevlilerinin, yaklaşık 40 kişilik bir grubun, Tiergarten Caddesi üzerindeki Büyükelçilik binasının demir çitlerine boya attığını tespit ettiği belirtildi.

Saldırganların, Büyükelçilik önündeki kaldırıma bir slogan yazdığı ve birkaç sis bombası da attığı ifade edildi.

Polis ekiplerinin olay yerine yaklaşması üzerine grubun Tiergarten Parkı'na kaçtığı ancak güvenlik güçlerinin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 19 ve 20 yaşlarında 2 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devlet güvenlik birimince yürütüldüğü bildirildi.

Saldırının, terör örgütü YPG yandaşlarınca yapıldığı tahmin ediliyor.

