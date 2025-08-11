THY'nin Air Europa teklifi dış basında! "3 şirket çekildi, Türkiye kaptı!"

Yılın ilk yarısında 10,8 milyar dolar geliri aşan Türk Hava Yolları, İspanya hava yolu şirketlerinden Air Europa’ya hisse alımı için teklif verdi.

THY'nin Air Europe teklifi, yönetim kurulu onayına bağlı olarak, fizibilite çalışmasının ardından THY’nin uzun vadeli büyüme stratejisiyle uyumlu şekilde hazırlanacak.

3 ŞİRKET ÇEKİLMİŞTİ...

THY, Air Europa’nın İberya ve Latin Amerika hatlarını, hızlandırılmış büyüme ve iştirakler ile ortak girişimler yoluyla potansiyel sinerji fırsatları için bir sıçrama tahtası olarak görüyor.

Aviation24’ün aktardığına göre, şirketin ilgisi ilk olarak haziran ayında, bağlayıcı olmayan görüşmelerin ardından gündeme gelmişti.

Bu adım, Lufthansa, Air France-KLM ve IAG’nin Air Europa’yı satın alma planlarından vazgeçmesinin ardından geldi. IAG, Avrupa Komisyonu’nun itirazları nedeniyle çoğunluk hissesini alma planını iptal etse de şirketteki yüzde 20’lik hissesini koruyor.

2025’in ikinci çeyreğinde THY’nin geliri yıllık bazda yüzde 5,6 artışla 5,9 milyar dolara ulaştı. Yolcu gelirleri yüzde 7,4 yükselirken, işletme kârı yüzde 19,5 artışla 706 milyon dolara çıktı.