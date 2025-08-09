Yeni ortaklık ve iş birlikleri birbirini izliyor! THY zirveye uçuyor

CANAN ERASLAN -Türk Hava Yolları, küresel ölçekte büyümeyi hedefleyen programı çerçevesinde, dünyanın önemli hava yolu şirketlerinden biriyle ortaklık için teklif verdi. Şirket, bu doğrultuda çok katmanlı bir havacılık ekosistemi inşa ederken, bu yolda İspanya’nın önde gelen hava yolu şirketlerinden Air Europa’daki stratejik hissedarlık sürecini başlattı.

Tarih ve turizmin buluşma noktası Taksim’de Majik Sineması adıyla bilinen, özellikle bir dönem ülkemizin sosyal hayatında fırtınalar estiren Maksim Gazinosu’nun bulunduğu ve THY’nin Taksim Satış Ofisi olarak dizayn edilen binada ekonomi basınına açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, bu iş birliği ile ilgili olarak “Air Europa’da stratejik hissadarlık sürecini başlattık, bağlayıcı teklifimizi sunduk. Bu iş birliği, THY’nin Avrupa, Akdeniz Havzası ve Latin Amerika arasında daha entegre ve bağlantılı bir havacılık ekosistemi inşa etme yönündeki uzun vadeli vizyonuyla uyumlu” dedi. “Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu” olan THY, Avrupa’nın En İyi Hava Yolu ve Güney Avrupa’nın En İyi Hava Yolu ünvanını da taşıyor.

THY'NİN AĞINI TAMAMLIYOR

Air Europa’nın Latin Amerika ve İber Yarımadası’ndaki güçlü varlığının, Türk Hava Yolları’nın İstanbul merkezli küresel ağını tamamlayan bir yapı sunduğunu dile getiren Prof. Bolat “Her iki hava yolunun uçuş ağları birbiriyle örtüşüyor, birbirini destekliyor. Yolcu ve kargo taşımacılığı başta olmak üzere çeşitli alanlarda sinerji oluşturabilecek zemin hazırlıyor. Bu ortaklık, yalnızca uçuş ağlarının birleşimi değil, aynı zamanda bakım-onarım teknolojileri, yolcu sadakat programları, kabin tasarım ve koltuk üretimi gibi teknik alanlarda da iş birliği potansiyeli taşıyor. Bu adımın THY’nin son yıllarda farklı alanlarda yaptığı stratejik yatırımların doğal bir devamı niteliğinde olduğunu söyleyen Bolat “Ayrı bir iştirak olarak konumlandırılan AJet ve Air Albania’daki ortaklık yapısı, bölgesel dinamiklere uygun hava yolları aracılığıyla büyüme stratejisinin yapı taşlarını oluşturuyor” dedi. Hisse alımı için teklif edilen tutarın sorulması üzerine Ahmet Bolat “Rakam söylemeyeyim ama geniş gövdeli bir uçak bedeli kadar” cevabını verdi. Geniş gövdeli bir uçağın fiyatı 450 milyon dolar civarında bulunuyor.

GÜNLÜK REKOR KIRILDI

Prof. Dr. Ahmet Bolat başkanlığındaki THY yönetimi, elde edilen 6 aylık sonuçları da yeni binada açıkladı. 2033 hedefleri çerçevesinde büyümesini devam ettiren ‘Bayrak taşıyıcı’, ikinci çeyrekte 706 milyon dolar esas faaliyet kârı elde etti. Böylece ocak-haziran dönemini kapsayan ilk 6 aydaki faaliyet kârı, bir önceki yıla yakın seviyede gerçekleşti. Varlıklar 41,6 milyar dolar olarak açıklanırken, tüm iştiraklerle birlikte toplam istihdam 100 bini aştı. 26 Temmuz 2025 tarihinde bir günde 232 binin üzerinde yolcuya hizmet vererek en yüksek yolcu sayısına ulaşırken, 7 ayda hizmet verdiği toplam yolcu sayısı 51,2 milyon olarak açıklandı.

DÜNYANIN %90'INA ULAŞIYOR

THY, bu yılı 524 uçakla tamamlayacak. 2028’de 631, 2033’te ise hedef 813 uçak. Bu yıl 91 milyonun üzerinde yolcu taşıma planıyla hareket eden THY’nin 2033 hedefi 171 milyon yolcu taşımak. Amerika’da 26, Avrupa’da 123, Asya ve Uzak Doğu’da 49, Afrika’da 64, Orta Doğu’da 38 ve Türkiye’de 53 noktaya uçan THY, dünya üretimimin, nüfusunun ve ticaret hacminin yüzde 90’ına ulaşıyor.

ORTAKLIKLARA SON HIZ DEVAM

Thai Airways ile gelir paylaşım modeli üzerinde oluşturulan ortak iş birliği Türkiye ile Tayland arasındaki turizm potansiyelinin geliştirilmesi noktasında büyük önem taşıyor. Aynı zamanda uçak motoru üreticisi Rolls Royce ile imzalanan bakım merkezi kurma anlaşmasıyla da havacılık merkezi konumunu sağlamlaştırıyor. Bolat’ın verdiği bilgiye göre tesis, 2027 yılında tamamlanacak 1.000 kişiye istihdam sağlayacak ve ülkemize yıllık 700 milyon dolarlık ihracat katkısı bulunacak.

HEPSİNİN DEDESİ BURALARDAYDI

Göbeklitepe’nin 12 bin yıl öncesinin medeniyetini temsil ettiğini hatırlatan Prof. Bolat “Mezopotamya turuna gelmiş bir insan Göbeklitepe ile Karahantepe arasında kolayca yol alabilmeli. Buraya dünyanın dört bir yanından insan gelecek. Amerikalısı, Afrikalısı, hepsinin dedeleri yaşamış burada. Orası bir medeniyet. Heykellerden ibaret değil. Bizim bunları daha iyi anlatmamız, sağlık turizminde geldiğimiz yeri vurgulamamız lazım. ABD Büyükelçisi bile ülkesine dönerken, ameliyatını burada oldu” dedi.

SIÇRAMANIN SİMGE BİNASI

THY’nin yeni Taksim ofisi, Giulio Mongeri tarafından tasarlanmış. Maçka Palas ve Karaköy Palas gibi simge yapılarla tanınan Mongeri’nin imzasını taşıyan bina, 1914’te yapımına başlanıp 1920’de bitirilen tarihî bir eser. Majik Sineması adıyla kültür hayatında önemli izler bırakan yapı, Maksim Gazinosu ile de sosyal hayata katkı sağlamış bulunuyor. Bina, THY’nin yenilik ile tarih arasında köprü niteliği taşırken, aynı zamanda stratejik bir sıçramanın da simgesi olarak tanımlanıyor. Ofiste her gün çeşitli milletlerden binlerce yolcu, 131 ülkenin kapısını aralayacak. Hac ve umre operasyonlarından kongre turizmi seçeneklerine kadar çok sayıda hizmet aynı çatı altında yürütülecek.