Güney Kıbrıs İsrail’in haritasına mı eklendi? “Büyük Tel Aviv” planında o detay kan dondurdu!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde İsrail alarmı! Cyprus Mail gazetesi, Rum halkının İsrail’in artan askeri ve ekonomik etkisinden duyduğu endişeyi manşetine taşıdı.

Gazete, "Kıbrıs bu haritada görünmese de İsrail’in genişleyen nüfuzunun bir parçası olma riskiyle karşı karşıya" diyerek çarpıcı ifadeler kullandı.

İSRAİL'İN BÜYÜK İSRAİL PLANI RUMLARI KORKUTTU

Cyprus Mail’de Fahri Zihni imzasıyla yayımlanan analizde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in “Büyük İsrail” hedefini gizlemediği yazıldı. Haberde, İsrail’in Doğu Akdeniz’deki askeri ve ekonomik yayılımının Güney Kıbrıs’ı doğrudan etkilediği ve adayı “İsrail’in bölgesel savaş planlarının uzantısına” dönüştürdüğü ifade edildi.

Analizde, "Hizbullah ile yaşanan son çatışma, bölgedeki gerilimin ne kadar kolay tırmanabileceğini gösterdi. Bir dahaki sefer sonuç çok daha yıkıcı olabilir" denildi.

15 BİN İSRAİLLİ RUM HALKINI HUZURSUZ ETTİ

Cyprus Mail, GKRY’ye yerleşen 15 bin İsraillinin adada sosyal huzursuzluğa neden olduğunu yazdı. Rum halkının rahatsızlığının temelinde İsrail’in kontrolsüz genişleme arzusunun bulunduğu hatırlatılan analizde, "Rumlar kendi ülkelerinde ikinci plana düşüyor" ifadeleriyle dikkat çekildi.

RUM YÖNETİMİ İSRAİL'E ASKERİ ÜS MÜ VERİYOR?

Analize göre GKRY, 2017’den bu yana İsrail’le askeri tatbikatlar, hava savunma eğitimleri ve uzun menzilli saldırı simülasyonları düzenliyor.

Rum yönetimi, kısa süre önce İsrail’den Barak MX hava savunma sistemi satın aldı. Ayrıca Karish Sahası’ndan yeni bir boru hattıyla İsrail gazı ithal etmeyi kabul etti.

Bu adımların savunma alanında işbirliği gibi gösterilmesine rağmen, analize göre ada artık İsrail’in bölgesel çıkarlarına sıkı şekilde bağlı hale geldi. "İsrail güçleri ve altyapısı bir kez yerleştirildiğinde bunları kaldırmak imkansız olacak" denildi.

KKTC VE TÜRKİYE DİKKATLE İZLİYOR

Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yakından takip eden Türkiye ve KKTC, Rum tarafının İsrail’le yakınlaşmasını güvenlik riski olarak değerlendiriyor.

Ankara daha önce bölgedeki enerji ve savunma dengelerinde Türkiye’nin dışlandığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını net biçimde ortaya koymuştu.

Gazze’deki soykırımın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e karşı uluslararası düzeyde diplomatik baskıyı artırmış, Avrupa ülkelerine de “çifte standardı bırakın” çağrısı yapmıştı.

"KIBRIS, İSRAİL'İN ASKERİ PLATFORMUNA DÖNÜŞÜYOR"

Cyprus Mail analizinde, "Ada artık İsrail’in savaş operasyonları platformunun bir uzantısı haline geliyor. Daha büyük bir çatışmada potansiyel hedef olma riski giderek artıyor" yorumları paylaşıldı.