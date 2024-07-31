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Sibel Can çocuklarıyla paylaşım yaptı! Son halleri dikkat çekti

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Sibel Can çocuklarıyla paylaşım yaptı! Son halleri dikkat çekti

Magazin Haberleri

14 yaşından beri sahnelerde olan Sibel Can hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 54 yaşına ayak basan şarkıcıya çocukları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Şarkıcının çocuklarının son halini görenler şaşırdı.

Henüz 14 yaşındayken iş hayatına atılan Sibel Can hem yurt içi hem de yurt dışında yaptığı turnelerde solistlik yaptı.

Çocuklarına düşkün bir anne olduğu bilinen şarkıcı, yeni yaşını da ilk onlarla kutladı. Melisa Ural, son olarak anneleri Sibel Can'ın doğum günü için hazırladıkları sürpriz kutlamadan paylaşımda bulundu.

Sibel Can çocuklarıyla paylaşım yaptı! Son halleri dikkat çekti - 1. Resim

SON HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcı da çocukları ile karesini Instagram hesabından yayınladı. Yeni yaşını çocuklarıyla kutlayan Can'a beğeni ve yorum yağdı.

Sibel Can çocuklarıyla paylaşım yaptı! Son halleri dikkat çekti - 2. Resim

Sibel Can’ın çocuklarının son hali ise dikkatlerden kaçmadı.

Düzenleyen:  - Magazin
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