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Cihat Tamer'in acı günü! Oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti

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Cihat Tamer&#039;in acı günü! Oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hastanede tedavisi süren 57 yaşındaki Atilla Tamer hayatını kaybetti. Acı haberi Cihat Tamer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bizimkiler, Mahallenin Muhtarları, Hamlet, Altınsoylar gibi birçok yapımda rol alan Cihat Tamer aldığı acı haberle yıkıldı.

Ünlü oyuncunun oğlu Atilla Tamer, 57 yaşında hayatını kaybetti. 81 yaşındaki oyuncunun oğlu uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Cihat Tamer'in acı günü! Oğlu hayatını kaybetti - 1. Resim

Oyuncu acı haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tamer yaptığı paylaşımda "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik" ifadelerini kullandı.

Cihat Tamer'in acı günü! Oğlu hayatını kaybetti - 2. Resim

Atilla Tamer'in cenazesi, bugün Ataköy Ömer Doruk Camii'nde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.

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