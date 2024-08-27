Cihat Tamer'in acı günü! Oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti
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Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hastanede tedavisi süren 57 yaşındaki Atilla Tamer hayatını kaybetti. Acı haberi Cihat Tamer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bizimkiler, Mahallenin Muhtarları, Hamlet, Altınsoylar gibi birçok yapımda rol alan Cihat Tamer aldığı acı haberle yıkıldı.
Ünlü oyuncunun oğlu Atilla Tamer, 57 yaşında hayatını kaybetti. 81 yaşındaki oyuncunun oğlu uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
Oyuncu acı haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tamer yaptığı paylaşımda "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik" ifadelerini kullandı.
Atilla Tamer'in cenazesi, bugün Ataköy Ömer Doruk Camii'nde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.