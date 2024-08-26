Ferman Toprak Bodrum'da ödediği lahmacun fiyatını söyleyip isyan etti!

Son dönemlerde tatil beldelerindeki pahalılık sık sık gündeme geliyor. Ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla fahiş fiyatlara isyan ediyor. Bu isimlerden biri de son dönemlerde açıklamalarıyla adından söz ettiren Ferman Toprak oldu. Ünlü şarkıcı katıldığı programda Bodrum’da lahmacuna ödediği ücreti açıklayıp isyan etti.

Ferman Toprak, ‘Hayatı Tesbih Yapmışım’, ‘Tavukları Pişirmişem’, ‘Alayına Gider’ gibi şarkılarla tanınıyor. Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ferman Toprak Youtube’da yayınlanan Pınar Kerimoğlu’nun programına konuk oldu.

Müzik kariyeri ve aile hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlatan Toprak, estetik yaptıran meslektaşlarına da sert çıktı. Şarkıcı ayrıca Bodrum’da ödediği lahmacun fiyatını söyleyip isyan etti.

Pınar Kerimoğlu'nun erkek sanatçıların son zamanlarda estetik yaptırması konusundaki sorusuna Ferman Toprak, "Erkekte estetiğe karşıyım. Bir erkeğin yüzündeki çizgilerin, yaşlandıkça yaşadığı yılların izi olarak görünmesini daha doğal buluyorum" cevabını verdi.

FERMAN TOPRAK LAHMACUN FİYATINA İSYAN ETTİ

Toprak, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

"Herkes de 'Kim kime hesabı itelerse' diye yaşıyor. Geçen gün Bodrum konserimden sonra eşimle acıktık, 3 lahmacun 3 ayran yedik, toplam 3900 TL hesap geldi. 'Bu ne kardeşim, her lahmacuna 1 kilo et mi koydunuz? ben Ferman Toprağım dedim. Onlar da bana, 'Burası Türkbükü' dediler. Hesabımızı ödedik, kalktık.”