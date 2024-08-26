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Ferman Toprak'tan dikkat çeken cezaevi açıklaması! İbrahim Tatlıses'te...

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Ferman Toprak&#039;tan dikkat çeken cezaevi açıklaması! İbrahim Tatlıses&#039;te...

Magazin Haberleri

Hayatı Tespih Yapmışım şarkısı ile 7’den 70’e herkesin tanıdığı Ferman Toprak katıldığı bir programda hayatı ile ilgili anlattıklarıyla gündem oldu. Şarkıcı suçu olmadığı halde cezaevine girip 4 buçuk ay yattıktan sonra çıktığını belirtti. Ceza avukatı olan kardeşinin de ‘İbrahim Tatlıses de hapis yatmış’ diyerek kendisini teselli ettiğini belirtti.

‘Hayatı Tesbih Yapmışım’ , ‘Tavukları Pişirmişem’ , ‘Alayına Gider’ gibi şarkılarla tanınan Ferman Toprak, 2017 yılında Hilal Öztürk ile hayatını birleştirmişti. Çiftin bu evlilikten ‘Adel Su’ adında bir kızları oldu.

Ferman Toprak'tan dikkat çeken cezaevi açıklaması! İbrahim Tatlıses'te... - 1. Resim

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Ferman Toprak Ekol TV’de yayınlanan Balçiçek İlter’in programına konuk oldu.

Ferman Toprak'tan dikkat çeken cezaevi açıklaması! İbrahim Tatlıses'te... - 2. Resim

Toprak, hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Cezaevine girip çıktığını söyleyen şarkıcı şunları ifade etti:

"2008'den sonra akıllandım. Talihsiz bir olay yaşadım. 2008'de cezaevine girdim ve orada 4 buçuk ay yattım. Hiçbir suçum yoktu. Zaten boşuna yattım bana ‘pardon dediler’ beraat ettim. Cezaevine girdik çıktık. Kardeşim ağır ceza avukatıdır. O da geldi beni teselli etmek için ’Abi doğru yoldasın. Biz de ileride İbrahim Tatlıses gibi olacağız. O da zamanında cezaevine girmiş. Onun gibi sahnelerimiz olacak’ ifadelerini kullandı. Acı şeyler ve kan davası hatırlıyorum. Anneannem, dedem, 3 dayım aynı gün öldürüldü. Bizim de ölüm emrimizi vermişlerdi.”

Düzenleyen:  - Magazin
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