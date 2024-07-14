Ferman Toprak, Seray Sever derken şimdi ise Toygan Avanoğlu'nın başı bakıcılarla dertte!

Üniversite okumuş, yabancı dili olan ve mutfak eğitimi almış yerli bir bakıcının aylık ücreti 25 bin lirayı buluyor. Ortalama bir bakıcının saatlik ücreti 75-100 liradan başlıyor. Bu hizmetin içine yemek ve temizlik işleri de eklendiğinde fiyatlar yükseliyor. Ferman Toprak, Seray Sever derken şimdi de bu durumdan yakınan isim oyuncu Toygan Avanoğlu oldu. Oyuncu, "Hem fiyatlar hem de alternatiflerin çok olmasından dolayı böyle bir sirkülasyon yaşadık, çalışan arkadaşlar da hiç taviz vermiyor kendilerinden” dedi.

Bebek, çocuk, yaşlı ve hastalar için bakıcı bulmak zorlaştı. Üniversite okumuş, yabancı dili olan yerli bir bakıcının aylık ücreti 25 bin lirayı buluyor. Ortalama bir bakıcının saatlik ücreti 75-100 liradan başlıyor. Bu hizmetin içine yemek ve temizlik işleri de eklendiğinde fiyatlar daha da artıyor.

Çocuklarına bakıcı bulmakta zorlanan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sık sık isyan ediyor. Seray Sever, Ferman Toprak derken şimdi ise bu konuda dert yakınan isimlerden biri oyuncu Toygan Avanoğlu oldu.

Şiva Behrouzfar ile mutlu bir evlilik sürdüren Toygan Avanoğlu, önceki gün Selimiye'de görüntülendi. Kızları Derin için tuttukları 13'üncü yardımcıyla da yollarını ayırdıklarını açıklayan oyuncu, bakıcı konusunda basın mensuplarına dert yandı.

Kız çocuğu babası olmanın kendisinde başka duygular uyandırdığını söyleyen oyuncu "Daha vicdanlı ve duygusal oluyor, onun baba demesi farklı bir duygu. Derin bana Togi ve Toki diyor. Derin inatçı bir çocuk, hem annesinden hem de benden huylar aldı" şeklinde konuştu.

"O KONUDA DERTLİYİM"

Kızları Derin için tuttukları 13'üncü bakıcı ile de yollarını ayırdıklarını söyleyen ünlü isim, "Hem fiyatlar hem de alternatiflerin çok olmasından dolayı böyle bir sirkülasyon yaşadık, çalışan arkadaşlar da hiç taviz vermiyor kendilerinden, o konuda dertliyim" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda ise bu duruma isyan edenler içerisinde Ferman Toprak ve Seray Sever vardı. Toprak, kızına bakıcı bulmak için harekete geçmiş bulduğu kişilerin 25 bin TL’yi beğenmediğini belirterek sosyal medyadan isyan etmişti.

Seray Sever ise "Bir de ikizleri düşünün! Yabancı dadılar bin 500 dolardan kapı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor" diyerek dert yanmıştı.