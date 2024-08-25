Özcan Deniz ailesini hayatından çıkardı! Paylaşımı olay oldu! Abisinden 'Müge Anlı' göndermesi geldi

Son dönemlerde “Kızıl Goncalar” dizisinde Levent karakterini canlandıran Özcan Deniz kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'la mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ünlü şarkıcıdan dikkat çeken bir karar geldi. Deniz, başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir kendisine maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını açıkladı.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 ay evli kalmış, 2019 yılında olaylı bir şekilde ayrılmıştı. 52 yaşındaki Deniz, 20 Ocak 2023'te İranlı modacı Samar Dadgar'la evlendi.

Mutlu bir evlilik sürdüren Deniz son olarak aldığı yeni bir kararla gündeme geldi. Deniz, çocuk yaşlardan beri ailesinin geçimini sağlayan ünlü isimlerinin başında geliyor. Ailesiyle çok ilgilenen Özcan Deniz’in menajerliğini de abisi Ercan Deniz yapıyor.

Geçmişte abisinin ticari yatırımları ve kararları nedeniyle defalarca maddi ve manevi olarak zarara uğrayan ancak her koşulda ailesinin yanında olan Deniz bir süre önce abisiyle tamamen yollarını ayırdı.

Ercan Deniz’le sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamayan Özcan Deniz, kendi ekibiyle yoluna devam etme kararı aldı. Bu ayrılık sonrası Ercan Deniz’in Müge Anlı’ya ait videoyla yaptığı göndermeli paylaşım dikkat çekti:

“Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter… Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım…”

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özcan Deniz ise dün gece yarısı Alaçatı sahnesinin ardından yılların birikimiyle peş peşe duygusal paylaşımlar yaptı. Deniz, ailesiyle bağlarını kopardığını, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etti.