Özcan Deniz'den babalık itirafı: Bu yaştan sonra...

Kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'la mutlu bir evlilik sürdüren Özcan Deniz "Tekrar baba olmak ister misiniz?" sorusunu cevapladı. Kızıl Goncalar dizisinin Levent'inin verdiği karşılık, yeni bir tartışma başlattı.

Özcan Deniz ikinci kez baba mı oluyor? Hamilelik iddialarına cevap

Özcan Deniz ikinci kez baba mı oluyor? Hamilelik iddialarına cevap

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan (32) ile 15 ay evli kalmış, 2019 yılında olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

52 yaşındaki Deniz, 20 Ocak 2023'te İranlı modacı Samar Dadgar'la dünyaevine girdi.

"SERUMLA AYAKTAYIM"

Mutlu evlilikleri devam eden ikiliden Özcan Deniz, önceki akşam Maslak'ta eşinin 30'uncu doğum günü için parti düzenledi. Milliyet'in haberine göre; çıkışta gazetecilerle sohbet eden Özcan Deniz "Çok yoğun çalışıyorum. Doğum günü bahane oldu, uzun zaman oldu böyle eğlenmeyeli. Dayanamadım, sahneye de çıktım. Serum ile geldim aslında buraya" dedi.

YAŞLILIK İTİRAFI

Ünlü isim "Baba olmak ister misiniz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

Size samimi olayım mı? Harika bir eşim ve harika bir oğlum var. Onları koruma içgüdüsüyle hareket ediyorum şu an tamamen. Kaç sene onlara eşlik edebilirim bilmiyorum. Onların genç olduğu zamanda ben yaşlı olmak istemiyorum.



"SAMAR GENÇ, İSTERSE HAKKIDIR"

Şu an bir çocuk daha dünyaya getirip onun 10'lu yaşlarında ben 70'lere dayanıyorum. Bir tanesini daha göze alamıyorum. Ama Samar genç bir kadın ve benim canım ciğerim. Daha biriktireceğimiz çok anı var. O isterse tabii ki hakkıdır...