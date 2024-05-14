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Özcan Deniz ikinci kez baba mı oluyor? Hamilelik iddialarına cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özcan Deniz ikinci kez baba mı oluyor? Hamilelik iddialarına cevap

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz’in tasarımcı eşi Samar Dadgar, bebek bekledikleri yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Dadgar, tek cümlelik açıklamasıyla iddialara son noktayı koydu.

51 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in ikinci kez baba olacağı iddiaları sonrası açıklama geldi. Eşi Samar Dadgar, hamilelik söylentileriyle ilgili “Öyle bir şey yok” dedi.

Çocuğunun annesi Feyza Aktan’dan olaylı bir şekilde ayrılan Özcan Deniz, 2023 yılında modacı Samar Dadgar ile sürpriz bir şekilde evlendi. Son dönemde Dadgar’ın hamşle olduğu ve Deniz’in yeniden baba olacağı haberleri yayıldı. 

Çıkan iddiaların ardından Nişantaşı’nda görüntülenen modacı, kendisine gelen soruları cevapladı. Eşi Özcan Deniz’in oyunculuğuyla ilgili konuşan Dadgar, hamilelik söylentilerine de açıklık getirdi. 

Özcan Deniz ikinci kez baba mı oluyor? Hamilelik iddialarına cevap - 1. Resim

“OYUNCULUĞUNA BAYILIYORUM”

Snob Magazin'e verdiği röportajda telefonun kapağına eşinin fotoğrafını koyduğunu söyleyen Dadgar, Özcan Deniz'in rol aldığı diziyi kaçırmadığını belirterek, "Oyunculuğuna bayılıyorum. Usta" dedi. 

“ÖYLE BİR ŞEY YOK”

Sık sık hakkında çıkan hamilelik haberlerine de cevap vermeyi ihmal etmeyen isim, "Öyle bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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