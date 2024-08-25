Sihirli Annem'in Çilek'i büyüdü de gelin oluyor! 'Hayatımın şokunu yaşadım' diyerek duyurdu

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya evlilik teklifi aldı. Özkaya, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Sosyal medyada oyuncunun hayranları tarafından tebrik mesajları yağdı.

2003-2012 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol alan ve 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya son paylaşımıyla gündeme geldi.

Özkaya, erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu. Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere Büyükada'ya giden Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce şoke oldu.

26 yaşındaki Özkaya, paylaşımına; "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak" notunu düştü. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notunu düştü.

Ünlü ismin bu mutlu anlarına binlerce beğeni ve “Çok yakışmışsınız”, 1Hayırlı olsun”, "Mutluluklar", "Çok güzelsiniz", "Tebrikler" gibi yorumlar yağdı. Oğulcan Can da Özkaya'nın kendisine "Evet" dediğini paylaştığı kare ile duyurdu.