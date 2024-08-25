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Sihirli Annem'in Çilek'i büyüdü de gelin oluyor! 'Hayatımın şokunu yaşadım' diyerek duyurdu

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Sihirli Annem&#039;in Çilek&#039;i büyüdü de gelin oluyor! &#039;Hayatımın şokunu yaşadım&#039; diyerek duyurdu

Magazin Haberleri

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya evlilik teklifi aldı. Özkaya, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Sosyal medyada oyuncunun hayranları tarafından tebrik mesajları yağdı.

2003-2012 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol alan ve 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya son paylaşımıyla gündeme geldi.

Sihirli Annem'in Çilek'i büyüdü de gelin oluyor! 'Hayatımın şokunu yaşadım' diyerek duyurdu - 1. Resim

Özkaya, erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu. Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere Büyükada'ya giden Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce şoke oldu.

Sihirli Annem'in Çilek'i büyüdü de gelin oluyor! 'Hayatımın şokunu yaşadım' diyerek duyurdu - 2. Resim

26 yaşındaki Özkaya, paylaşımına; "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak" notunu düştü. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notunu düştü.

Sihirli Annem'in Çilek'i büyüdü de gelin oluyor! 'Hayatımın şokunu yaşadım' diyerek duyurdu - 3. Resim

Ünlü ismin bu mutlu anlarına binlerce beğeni ve “Çok yakışmışsınız”, 1Hayırlı olsun”, "Mutluluklar", "Çok güzelsiniz", "Tebrikler" gibi yorumlar yağdı. Oğulcan Can da Özkaya'nın kendisine "Evet" dediğini paylaştığı kare ile duyurdu.

Sihirli Annem'in Çilek'i büyüdü de gelin oluyor! 'Hayatımın şokunu yaşadım' diyerek duyurdu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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