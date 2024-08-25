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Bahar Şahin gelen su faturasını görünce şoke oldu! İSKİ'yi etiketleyerek isyan etti

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Bahar Şahin gelen su faturasını görünce şoke oldu! İSKİ&#039;yi etiketleyerek isyan etti

Magazin Haberleri

Yer aldığı birçok diziyle adını duyuran oyuncu Bahar Şahin’in evine 5 bin 645 TL'lik su faturası geldi. Gelen fatura karşısında şaşkınlığını gizlemeyen oyuncu, "Hala şoktayım neden böyle oldu şimdi?" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Bahar Şahin, "Zalim İstanbul", "O Hayat Benim", "Gülümse Kaderine" ve "Tetikçinin Oğlu" gibi birçok yapımda rol aldı. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen oyuncu bu kez farklı bir konu ile adından söz ettirdi.

Bahar Şahin gelen su faturasını görünce şoke oldu! İSKİ'yi etiketleyerek isyan etti - 1. Resim

BAHAR ŞAHİN'E 5 BİN 645 TL'LİK SU FATURASI GELDİ

Şahin’in evine 5 bin 645 TL'lik su faturası geldi. Faturasındaki rakamı görmesinin ardından şoka uğrayan Şahin, yaşanan bu durumla ilgili sessiz kalmayarak İSKİ'ye tepki gösterdi.

Bahar Şahin gelen su faturasını görünce şoke oldu! İSKİ'yi etiketleyerek isyan etti - 2. Resim

Instagram hesabından faturasını paylaşan oyuncu, "Hala şoktayım neden böyle oldu şimdi?" diyerek İSKİ Genel Müdürlüğü'nü etiketledi ve bir açıklama talebinde bulundu.

Bahar Şahin gelen su faturasını görünce şoke oldu! İSKİ'yi etiketleyerek isyan etti - 3. Resim

Sabah'ın haberine göre, Şahin, "Ben su faturamın neden bu kadar çok geldiğini anlamadım. Birileri benim suyuma kaçak bağlandıysa gelsin, konuşalım. Çünkü ben bu faturayı ödeyemem" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
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