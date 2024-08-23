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“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine 5 yeni oyuncu

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“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine 5 yeni oyuncu

Magazin Haberleri

Yeni sezonda izleyicilerle buluşacak olan TRT1’in Miray Yapım imzalı “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi büyük bir merakla bekleniliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna 5 kişi dahil oldu.

“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi yeni sezonda yeni oyuncuları ve yeni yönetmeniyle ekranlara gelecek.

Diziyi geçen yıl Yıldıray Yıldırım, Şafak Bal ile beraber çekiyordu. Bu sezon Yıldıray Yıldırım görevine devam ederken dizinin yeni yönetmeni Selahattin Sancaklı oldu.

“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine 5 yeni oyuncu - 1. Resim

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı dizinin kadrosuna 5 yeni oyuncu katıldı.  

“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine 5 yeni oyuncu - 2. Resim

Kadroya Korel Cezayirli, Erdal Küçükkömürcü, Ufuk Karaali, Osman Soykut ve Willma Elles dahil oldu. Bugün okuma provası yapılan dizi yarın sete çıkacak.

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