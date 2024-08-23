“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine 5 yeni oyuncu
Düzenleyen: Ceylan Yıldız- Güncelleme:
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Yeni sezonda izleyicilerle buluşacak olan TRT1’in Miray Yapım imzalı “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi büyük bir merakla bekleniliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna 5 kişi dahil oldu.
“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi yeni sezonda yeni oyuncuları ve yeni yönetmeniyle ekranlara gelecek.
Diziyi geçen yıl Yıldıray Yıldırım, Şafak Bal ile beraber çekiyordu. Bu sezon Yıldıray Yıldırım görevine devam ederken dizinin yeni yönetmeni Selahattin Sancaklı oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı dizinin kadrosuna 5 yeni oyuncu katıldı.
Kadroya Korel Cezayirli, Erdal Küçükkömürcü, Ufuk Karaali, Osman Soykut ve Willma Elles dahil oldu. Bugün okuma provası yapılan dizi yarın sete çıkacak.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Magazin