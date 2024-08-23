“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine 5 yeni oyuncu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 23 Ağustos 2024 17:23 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 17:27 - Güncelleme:

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Yeni sezonda izleyicilerle buluşacak olan TRT1’in Miray Yapım imzalı “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi büyük bir merakla bekleniliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna 5 kişi dahil oldu.

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