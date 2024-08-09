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Haberler > Magazin > Demet Akalın’a gelen su faturası ağızları açık bıraktı, hayranlarından hemen tavsiye geldi

Demet Akalın’a gelen su faturası ağızları açık bıraktı, hayranlarından hemen tavsiye geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Demet Akalın’a gelen su faturası ağızları açık bıraktı, hayranlarından hemen tavsiye geldi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum’daki evine gelen su faturasının ne kadar olduğunu açıkladı. Gelen faturaya isyan eden Akalın, “Oturmadığım Bodrum’daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde” dedi.

Sosyal medyada yaptığı sivri çıkışlarla zaman zaman adından söz ettiren Demet Akalın, son olarak paylaştığı su faturasıyla gündeme geldi. 

DEMET AKALIN: HAYALETLER GEZİYOR HERHALDE EVDE

Bodrum’daki oturmadığı eve gelen su miktarı tutarını açıklayan Akalın, X hesabındaki paylaşımında “Oturmadığım Bodrum’daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde” ifadelerini kullandı. Ardından Instagram’dan gelen faturaya da yer verdi.

Akalın paylaşımında Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü de etiketledi. 

Demet Akalın’a gelen su faturası ağızları açık bıraktı, hayranlarından hemen tavsiye geldi - 1. Resim

TAKİPÇİLERİNDEN ‘KAÇAK OLABİLİR’ UYARISI

Akalın’ın paylaşımına kısa sürede onlarca yorum geldi. Kullanıcılardan “Hayalet gezmeyi bırakmış, evde hamam işletmiş” , “Abla hayalet gezmemiş, hamam kurmuş eve” gibi esprili cevaplar geldi. 

Bazı takipçileri ise kaçak olabileceğini ima ederek “Kullansanız o kadar gelmez, kaçak olabilir” , “Havuzda kaçak vardır, kontrol ettirin” gibi tavsiyelerde bulundu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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