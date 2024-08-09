Demet Akalın’a gelen su faturası ağızları açık bıraktı, hayranlarından hemen tavsiye geldi

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Ağustos 2024 15:05 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme:

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum’daki evine gelen su faturasının ne kadar olduğunu açıkladı. Gelen faturaya isyan eden Akalın, “Oturmadığım Bodrum’daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde” dedi.