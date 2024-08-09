Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı! Son görüntüsü hayranlarını korkuttu

Şarkıcı Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı. Apar topar tedavi altına alınan ünlü ismin kızı sevenlerinden dua istedi. Öte yandan 61 yaşındaki şarkıcının hasta yatağında çekilen fotoğrafı sevenlerini üzdü.

Roman kökenli Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan söz yazarı ve şarkıcı Ankaralı Turgut’tan kötü bir haber geldi.

KIZI DUA İSTEDİ

Snob Magazin’de yer alan habere göre; Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş, hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı için kızı sevenlerinden dua istedi. Turgut'un kızı, “Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum” dedi.

ANKARALI TURGUT'UN SON HALİ ÜZDÜ

Öte yandan şarkıcının hasta yatağından çekilen fotoğrafı sevenlerini korkuttu. Ankaralı Turgut’un bir hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı. Ancak ünlü ismin hastalığıyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.