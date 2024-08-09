Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı! Son görüntüsü hayranlarını korkuttu

Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı! Son görüntüsü hayranlarını korkuttu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı! Son görüntüsü hayranlarını korkuttu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı. Apar topar tedavi altına alınan ünlü ismin kızı sevenlerinden dua istedi. Öte yandan 61 yaşındaki şarkıcının hasta yatağında çekilen fotoğrafı sevenlerini üzdü.

Roman kökenli Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan söz yazarı ve şarkıcı Ankaralı Turgut’tan kötü bir haber geldi. 

KIZI DUA İSTEDİ

Snob Magazin’de yer alan habere göre; Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş, hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı için kızı sevenlerinden dua istedi. Turgut'un kızı, “Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum” dedi.

Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı! Son görüntüsü hayranlarını korkuttu - 1. Resim

ANKARALI TURGUT'UN SON HALİ ÜZDÜ

Öte yandan şarkıcının hasta yatağından çekilen fotoğrafı sevenlerini korkuttu. Ankaralı Turgut’un bir hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı. Ancak ünlü ismin hastalığıyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bahar dizisinin yayın tarihi belli oldu! 6 isim dizinin oyuncu kadrosuna katıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahar dizisinin yayın tarihi belli oldu! 6 isim dizinin oyuncu kadrosuna katıldı - MagazinYayın tarihi belli oldu! Diziye 6 oyuncu geliyor“Herkes gitmek zorunda değil” diyen Yeliz Yeşilmen Bodrum fiyatları yorumuyla tepki çekti - Magazin“Herkes gitmek zorunda değil” diyen Yeliz Yeşilmen Bodrum fiyatları yorumuyla tepki çektiSerpil Çakmaklı ve Yalçın Dümer'in kızının son hali görenleri şaşırttı - MagazinKızları 28 yaşına bastı! Son hali görenleri şaşırttıKenan İmirzalıoğlu'ndan Kim Milyoner Olmak İster'e veda! Yerine gelen isim belli oldu - MagazinKim Milyoner Olmak İster'e vedaDilan Çıtak gözyaşları içerisinde anlattı! İbrahim Tatlıses canlı yayına mesaj attı - MagazinTatlıses ailesi karıştı! Gözyaşları içerisinde anlattı: Yayına apar topar mesaj attıDuygu Özaslan Bodrum’da bir lahmacun için ödediği paraya isyan etti: Kendimi keriz gibi hissediyorum - MagazinLahmacun isyanı: Kendimi keriz gibi hissediyorum
Sonraki Haber Yükleniyor...