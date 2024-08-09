Avrupa Yakası'nın Gaffur'u beyin kanaması geçirdi! Konuşma yetisini kaybetti

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 9 Ağustos 2024 11:38 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 11:49 - Güncelleme:

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Avrupa Yakası’ndaki ‘Gaffur’ rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi. Ünlü oyuncunun konuşma yetisini de kaybettiği iddia edildi. Açıkalın geçtiğimiz yıllarda da hastaneye kaldırılmış ve birkaç kez duran kalbi elektroşokla çalıştırılmıştı.