Avrupa Yakası'nın Gaffur'u beyin kanaması geçirdi! Konuşma yetisini kaybetti
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Avrupa Yakası’ndaki ‘Gaffur’ rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi. Ünlü oyuncunun konuşma yetisini de kaybettiği iddia edildi. Açıkalın geçtiğimiz yıllarda da hastaneye kaldırılmış ve birkaç kez duran kalbi elektroşokla çalıştırılmıştı.
2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve fenomen yapımlar arasında yer alan Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın’dan hayranlarını üzen bir haber geldi.
Magazin Burada’nın haberine göre, ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi. Konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edilen Açıkalın’ın hastane dosyasına ise gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.
Peker Açıkalın 2011 yılında da fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçının birkaç kez duran kalbi elektroşokla çalıştırılmıştı.
PEKER AÇIKALIN KİMDİR?
1 Mart 1963 tarihinde Kars’da doğmuştur. 2 kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul Florya’da geçer. Ailesi manifaturacılık yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun olmuştur.
Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapmıştır. İlk defa 1982 yılında “Kim Bunlar?” isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında seyirci karşısına çıktı.