12-13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi: Silivri, Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer! İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), 12-13 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak elektrik kesintilerinin, bakım, onarım ve altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

İstanbulun bazı ilçelerinde kesinti saatleri farklılık gösterecektir. Buna göre, bazı noktalarda elektrikler sabah saatlerinden itibaren kesilecek ve öğleden sonra yeniden gelecektir. Bazı mahallelerde ise elektrik akşam saatlerine kadar verilmeyecektir. İşte 12-13 Ağustos 2025 tarihli BEDAŞkesinti programı....

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

12-13 Ağustos 2025 tarihde İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi hakkıda detaylı bilgiler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

