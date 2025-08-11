Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > 12-13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi: Silivri, Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer! İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

12-13 Ağustos tarihlerinde İstanbullular, geniş çaplı bir elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalacak. İstanbul'un birçok ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrikler verilemeyecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ kesintisi programı ve detaylı bilgiler..

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), 12-13  Ağustos 2025 tarihinde yapılacak elektrik kesintilerinin, bakım, onarım ve altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği bilgisini verdi. 

İstanbulun bazı ilçelerinde kesinti saatleri farklılık gösterecektir. Buna göre, bazı noktalarda elektrikler sabah saatlerinden itibaren kesilecek ve öğleden sonra yeniden gelecektir. Bazı mahallelerde ise elektrik akşam saatlerine kadar verilmeyecektir. İşte 12-13 Ağustos 2025 tarihli BEDAŞkesinti programı....

12-13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi: Silivri, Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer! İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

12-13 Ağustos 2025 tarihde İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi hakkıda detaylı bilgiler BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet siteleri üzerinden görüntülenebiliyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

12-13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi: Silivri, Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer! İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

12-13 AĞUSTOS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbul'da 12-13 Ağustos'ta belli taralıklarda elektrik kesintileri uygulanacak.

İşte, 12-13 Ağustos 2025 tarihli BEDAŞ kesinti programına göre elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şunlar:

Resim

Resim

 

Resimİstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? 12 Ağustos BEDAŞ kesinti programı - 2

İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? 12 Ağustos BEDAŞ kesinti programı - 3

Resim

Resimİstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? 12 Ağustos BEDAŞ kesinti programı - 10

İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? 12 Ağustos BEDAŞ kesinti programı - 11

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

 

Resim

 

 

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

