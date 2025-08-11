Gediz Elektrik Kesinti Sorgulama: 11-12 Ağustos İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz Elektrik yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için planlı kesinti saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji arzının normale döneceğini belirtti. İzmir elektrik kesintisi yaşanan ilçe ve mahalleler ise tek tek duyuruldu.

Gediz Elektrik, 11-12 Ağustos 2025 tarihlerinde İzmir’in farklı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulayacak. Çalışmalar kapsamında bazı bölgelerde kısa süreli, bazı bölgelerde ise uzun süreli enerji kesintileri yaşanacak.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11-12 AĞUSTOS

Kesintiler Aliağa, Balçova, Bergama, Çeşme, Çiğli, Foça, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kiraz, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ve Urla gibi birçok ilçede gerçekleştirilecek.

Planlı bakım çalışmaları, şebekelerin yenilenmesi ve arızaların önüne geçilmesi amacıyla yapılıyor.

Her bölge için belirlenen saat aralıklarında uygulanacak kesintilerin ardından elektrikler yeniden verilecek. Vatandaşların planlı kesinti saatlerine göre hazırlık yapmaları öneriliyor.

ALİAĞA

11 Ağustos 2025: Çakmaklı Mahallesi'nde 09:00 - 17:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.

BALÇOVA

12 Ağustos 2025: İnciraltı'nda 01:00 - 01:30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.

BERGAMA

12 Ağustos 2025:

Zeytindağ'da 10:00 - 16:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.

Yenikent, Zeytindağ, Tekkedere, Sarıdere, Kurfallı, Koyuneli, Çalıbahçe, Cevaplı ve Bozköy'de 10:00 - 16:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.

Örlemiş, Kızıltepe ve Zeytindağ'da 10:00 - 13:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.

Zeytindağ'da 10:00 - 13:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.

ÇEŞME

11 Ağustos 2025: Reisdere, Alaçatı ve Şifne'de 17:00 - 18:30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.

12 Ağustos 2025:

Boyalık'ta 10:00 - 12:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 09:00 - 16:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.

ÇİĞLİ

12 Ağustos 2025: Uğur Mumcu ve Balatçık'ta 10:00 - 16:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.

FOÇA

12 Ağustos 2025: Kozbeyli'de 09:00 - 17:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.

GÜZELBAHÇE

12 Ağustos 2025: Yelki'de 09:00 - 12:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.

KARABAĞLAR

11 Ağustos 2025: Abdi İpekçi Mahallesi'nde 10:00 - 16:00 saatleri arasında çalışmalar devam ediyor.

KARABURUN

12 Ağustos 2025: Mordoğan'da 09:00 - 16:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.

KARŞIYAKA

12 Ağustos 2025:

Donanmacı Mahallesi'nde 09:00 - 15:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.

Bahriye Üçok Mahallesi'nde 11:00 - 12:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.

KİRAZ

11 Ağustos 2025: Haliller ve Kaleköy'de 09:30 - 17:30 saatleri arasında çalışmalar devam ediyor.

MENEMEN

12 Ağustos 2025: Kesik, Camiikebir, Buruncuk, Yıldırım ve Musabey'de 10:00 - 13:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.

NARLIDERE

12 Ağustos 2025: Huzur ve Sahilevleri'nde 01:00 - 01:30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.

ÖDEMİŞ

11 Ağustos 2025:

Emmioğlu'nda 13:30 - 17:30 saatleri arasında çalışmalar devam ediyor.

Birgi ve Hacıhasan'da 09:00 - 17:00 saatleri arasında çalışmalar devam ediyor.

SEFERİHİSAR

12 Ağustos 2025: Atatürk Mahallesi'nde 09:00 - 09:30 ve 12:00 - 12:30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.

TORBALI

12 Ağustos 2025:

Eğerci, Çaybaşı, Arslanlar, Şehitler, Yeni, Pamukyazı ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 09:45 - 10:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.

Aynı bölgelerde 17:00 - 17:15 arası başka bir şebeke yenileme ve bakım çalışması.

Şehitler, Arslanlar ve Eğerci'de 10:00 - 17:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.

URLA

12 Ağustos 2025:

Yenice, Camiatik, Hacı İsa, Naipli, Yelaltı ve Yeni mahallelerinde 01:00 - 07:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.

Yağcılar, İçmeler, Zeytinler ve Demircili'de 02:00 - 05:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.