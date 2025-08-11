Gediz Elektrik Kesinti Sorgulama: 11-12 Ağustos İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir’de 11-12 Ağustos 2025 tarihlerinde birçok ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Gediz Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında kesintiler belirli saat aralıklarında uygulanacak. İzmir elektrik kesintisi sürerken elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var merak ediliyor.
Gediz Elektrik yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için planlı kesinti saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji arzının normale döneceğini belirtti. İzmir elektrik kesintisi yaşanan ilçe ve mahalleler ise tek tek duyuruldu.
GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİ SORGULAMA
Gediz Elektrik, 11-12 Ağustos 2025 tarihlerinde İzmir’in farklı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulayacak. Çalışmalar kapsamında bazı bölgelerde kısa süreli, bazı bölgelerde ise uzun süreli enerji kesintileri yaşanacak.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 11-12 AĞUSTOS
Kesintiler Aliağa, Balçova, Bergama, Çeşme, Çiğli, Foça, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kiraz, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ve Urla gibi birçok ilçede gerçekleştirilecek.
Planlı bakım çalışmaları, şebekelerin yenilenmesi ve arızaların önüne geçilmesi amacıyla yapılıyor.
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Her bölge için belirlenen saat aralıklarında uygulanacak kesintilerin ardından elektrikler yeniden verilecek. Vatandaşların planlı kesinti saatlerine göre hazırlık yapmaları öneriliyor.
ALİAĞA
11 Ağustos 2025: Çakmaklı Mahallesi'nde 09:00 - 17:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.
BALÇOVA
12 Ağustos 2025: İnciraltı'nda 01:00 - 01:30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.
BERGAMA
12 Ağustos 2025:
Zeytindağ'da 10:00 - 16:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.
Yenikent, Zeytindağ, Tekkedere, Sarıdere, Kurfallı, Koyuneli, Çalıbahçe, Cevaplı ve Bozköy'de 10:00 - 16:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.
Örlemiş, Kızıltepe ve Zeytindağ'da 10:00 - 13:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.
Zeytindağ'da 10:00 - 13:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.
ÇEŞME
11 Ağustos 2025: Reisdere, Alaçatı ve Şifne'de 17:00 - 18:30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.
12 Ağustos 2025:
Boyalık'ta 10:00 - 12:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 09:00 - 16:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.
ÇİĞLİ
12 Ağustos 2025: Uğur Mumcu ve Balatçık'ta 10:00 - 16:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.
FOÇA
12 Ağustos 2025: Kozbeyli'de 09:00 - 17:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.
GÜZELBAHÇE
12 Ağustos 2025: Yelki'de 09:00 - 12:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.
KARABAĞLAR
11 Ağustos 2025: Abdi İpekçi Mahallesi'nde 10:00 - 16:00 saatleri arasında çalışmalar devam ediyor.
KARABURUN
12 Ağustos 2025: Mordoğan'da 09:00 - 16:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.
KARŞIYAKA
12 Ağustos 2025:
Donanmacı Mahallesi'nde 09:00 - 15:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.
Bahriye Üçok Mahallesi'nde 11:00 - 12:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.
KİRAZ
11 Ağustos 2025: Haliller ve Kaleköy'de 09:30 - 17:30 saatleri arasında çalışmalar devam ediyor.
MENEMEN
12 Ağustos 2025: Kesik, Camiikebir, Buruncuk, Yıldırım ve Musabey'de 10:00 - 13:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.
NARLIDERE
12 Ağustos 2025: Huzur ve Sahilevleri'nde 01:00 - 01:30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.
ÖDEMİŞ
11 Ağustos 2025:
Emmioğlu'nda 13:30 - 17:30 saatleri arasında çalışmalar devam ediyor.
Birgi ve Hacıhasan'da 09:00 - 17:00 saatleri arasında çalışmalar devam ediyor.
SEFERİHİSAR
12 Ağustos 2025: Atatürk Mahallesi'nde 09:00 - 09:30 ve 12:00 - 12:30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması.
TORBALI
12 Ağustos 2025:
Eğerci, Çaybaşı, Arslanlar, Şehitler, Yeni, Pamukyazı ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 09:45 - 10:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.
Aynı bölgelerde 17:00 - 17:15 arası başka bir şebeke yenileme ve bakım çalışması.
Şehitler, Arslanlar ve Eğerci'de 10:00 - 17:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.
URLA
12 Ağustos 2025:
Yenice, Camiatik, Hacı İsa, Naipli, Yelaltı ve Yeni mahallelerinde 01:00 - 07:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.
Yağcılar, İçmeler, Zeytinler ve Demircili'de 02:00 - 05:00 arası şebeke yenileme ve bakım çalışması.