İZSU su kesintisi! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU su kesintisi gündeme geldi. İzmir'in su kaynaklarının azalması sebebiyle kısıtlanmaların zorunluluk haline geldiği belirtildi. Bu bağlamda 9 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu bazı ilçelerde planlı ve dönüşümlü su kesintileri yapılacak.

Peki, İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

İZMİR SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İzmir'in Aliağa, Kınık, Seferhisar, Tire ve Urla ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler hakkında bilgi verdi.

İZSU su kesintisini duyurdu. Buna göre, bazı bölgelerde su kesintisi gece saat 22.18'de başlayıp gece 02.18'de bitecektir.