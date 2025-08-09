İZSU su kesintisi! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Güncelleme:
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinden itibaren bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.
İZSU su kesintisi gündeme geldi. İzmir'in su kaynaklarının azalması sebebiyle kısıtlanmaların zorunluluk haline geldiği belirtildi. Bu bağlamda 9 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu bazı ilçelerde planlı ve dönüşümlü su kesintileri yapılacak.
Peki, İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
İZMİR SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İzmir'in Aliağa, Kınık, Seferhisar, Tire ve Urla ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler hakkında bilgi verdi.
İZSU su kesintisini duyurdu. Buna göre, bazı bölgelerde su kesintisi gece saat 22.18'de başlayıp gece 02.18'de bitecektir.
İZSU SU KESİNTİSİ
|ALİAĞA
|MİMAR SİNAN
|08.08.2025 saat 22:18 ile 09.08.2025 saat 02:18 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DEPO SEVİYESİ DÜŞÜK OLDUĞUNDAN MİMAR SİNAN MAH SU VERLEMİYOR...
|KINIK
|FATİH
|02.08.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|FATİH MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ CADDESİNE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|HIDIRLIK, TURABİYE
|08.08.2025 saat 21:30 ile 23:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Turabiye mah. 27. sk. da oluşan ana boru arızasının tamiri için kesinti uygulanmıştır. Hıdırlık mah. bağzı sokakları kesintiden etkilenebilir.
|SEFERİHİSAR
|KAVAKDERE
|08.08.2025 saat 18:32 ile 19:32 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÜRKMEZ-ORHANLI CD VE ÇEVRESİNE SU VERİLEMEYECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK, TURABİYE
|08.08.2025 saat 18:20 ile 23:59 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Mahallerimizde kullanıma bağlı olarak basınç düşüklüğü yaşanabilmektedir.
|TİRE
|KURŞAK
|08.08.2025 saat 20:30 ile 09.08.2025 saat 15:00 arasında yaklaşık 18 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|.
|URLA
|YENİCE
|08.08.2025 saat 21:51 ile 09.08.2025 saat 08:53 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BASIÇLI HAT ANA BORU ARZASI SADECE YUKSEM KESİMLER ETKIİLENİR
|URLA
|ÖZBEK
|08.08.2025 saat 17:30 ile 09.08.2025 saat 02:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|KULLANIM KAYNAKLI DEPO SEVİYESİ DÜŞÜK, YÜKSEK KESİMLERDEN BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ ŞİKAYETİ GELEBİLİR.
