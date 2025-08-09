Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İZSU su kesintisi! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinden itibaren bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İZSU su kesintisi gündeme geldi.  İzmir'in su kaynaklarının azalması sebebiyle kısıtlanmaların zorunluluk haline geldiği belirtildi. Bu bağlamda 9 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu bazı ilçelerde planlı ve dönüşümlü su kesintileri yapılacak.

Peki, İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

İzmir'in Aliağa, Kınık, Seferhisar, Tire ve Urla ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler hakkında bilgi verdi.

İZSU su kesintisini duyurdu. Buna göre, bazı bölgelerde su kesintisi gece saat 22.18'de başlayıp gece 02.18'de bitecektir.

İZSU SU KESİNTİSİ

