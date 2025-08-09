Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul İSKİ su kesintisi! 9 Ağustos İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 9 Ağustos İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul İSKİ su kesintisi! 9 Ağustos İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da 9 Ağustos 2025 tarihinde su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler belli oldu. İSKİ altyapı çalışmaları nedeniyle 9 Ağustos Cumartesi günü kesinti uygulanacak bölgeleri duyurdu. İstanbul su kesintisi bitiş saati İSKİ su kesintisi arıza sorgulama üzerinden sorgulanıyor.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintileri devam ederken 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü İstanbul su kesintisi aralığı ve suların geleceği saat belli oldu. 

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 AĞUSTOS

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 9 Ağustos 2025’te kesinti yaşanan ilçeleri İSKİ Abone Hizmetleri Arıza Kesinti sayfası üzerinden duyurdu. Mahalle/İlçe filtrelemesi yaparak yaşadığınız bölgedeki kesintinin ne zaman sona ereceğini ve kesinti nedenine dair bilgi edinebilirsiniz. 

Bugün İstanbul'da su kesintisi Büyükçekmece, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde yaşanıyor.

İstanbul İSKİ su kesintisi! 9 Ağustos İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? - 1. Resim

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Fatih'in Zeyrek Mahallesi'nde sabah 10 sularında başlayan su kesintisi tahmini bitiş saati 12.00 olarak duyuruldu. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. 

Gaziosmanpaşa'nın Karadeniz mahallesinde sabah saatlerinde başlayan su kesintisi tahmini olarak 15.00'te sona erecek.

İstanbul İSKİ su kesintisi! 9 Ağustos İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? - 2. Resim

Büyükçekmece su kesintisi ise Hürriyet ve Ulus Mahallesi'nde yaşanıyor. Tahmini bitiş saati 14.00 olarak açıklandı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
