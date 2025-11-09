Merkez Bankası’nın tahminine göre 3 senaryolu maaş hesabı: Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. ve son enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25-29’dan yüzde 31-33’e yükseltti. 2026 yılı için enflasyon tahmin aralığı ise yüzde 13-19 olarak korundu.

Yeni açıklanan tahminlerin ardından milyonlarca memur ve emeklinin yılbaşında alacağı zam oranlarına dair üç farklı senaryo ortaya çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası’nın yüzde 31, yüzde 32 ve yüzde 33 enflasyon senaryolarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranları sırasıyla yüzde 12,28, yüzde 13,14 ve yüzde 14 olarak hesaplandı. Buna göre en düşük emekli maaşı:

Yüzde 31 senaryosunda 18.954 TL (Zam oranı yüzde 12,28)

Yüzde 32 senaryosunda 19.099 TL (Zam oranı yüzde 13,14)

Yüzde 33 senaryosunda 19.243 TL seviyesine yükselecek. (Zam oranı yüzde 14)

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklileri için zam oranı üç senaryoya göre yüzde 18,7 ile yüzde 20,51 arasında değişiyor. Buna göre en düşük memur emeklisinin maaşı:

26.910 TL

27.115 TL

27.320 TL aralığına çıkacak.

MEMURLAR İÇİN MAAŞ SENARYOLARI

Merkez Bankası’nın üç enflasyon tahmini doğrultusunda memurların 2026’da alabileceği maaş artışlarına ilişkin bazı örnekler şöyle:

Şube Müdürü (1/4): 90.994 TL ile 92.381 TL

Üniversite Mezunu Memur (9/1): 62.456 TL ile 63.409 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 80.438 TL ile 81.665 TL

Öğretmen (1/4): 72.580 TL ile 73.687 TL

Başkomiser (3/1): 88.419 TL ile 89.768 TL

Hesaplamalara; 1.000 TL taban aylık dahil edilmezken, bölgesel ek ödemeler, vekâlet ücreti, döner sermaye ve yabancı dil tazminatı gibi kalemler de değerlendirmeye alınmadı. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesaplamaya dahil edildi ve çalışan olmayan eş ile 0-6 yaş grubu ve diğer yaş grubundan iki çocuk esas alındı.